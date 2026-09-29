Egyszerűen lisztre cserélték a bíróságon bizonyítékként őrzött milliárdos kokainfogást

A suvai bíróságon a fidzsi–kanadai Joshua Aziz Rahman elleni, évekig húzódó perhez tartozó 32 kilogramm kokaint cserélte ki valaki lisztre, miközben korábban már 7 kilogramm eltűnt a bűnjelek közül. Így összesen 39 kilogramm – tisztaságától függően akár 15 millió dolláros, vagyis 4,85 milliárd forintos feketepiaci értékű – kokain sorsa vált ismeretlenné.

A fidzsi rendőrség keddi közleményében megerősítette, hogy az igazságügyi szakértői vizsgálatok alapján a bizonyítékként tárolt anyagot teljes egészében kicserélték. A nyomozás jelenleg azokra a tisztviselőkre összpontosít, akik a bírósági nyilvántartásban közvetlenül feleltek a bűnjelek kezeléséért.

A tájékoztatás szerint az egyik gyanúsított jelenleg külföldön tartózkodik, kihallgatása még várat magára.

Aziz Rahmant 2021-ben 23 év börtönbüntetésre ítélték, ám fellebbezést követően 2026 februárjában szabadlábra helyezték. Az ügyészség azonban sikerrel támadta meg a döntést, így az elítéltnek vissza kellett térnie a börtönbe. Fidzsin a bűnjeleket a fellebbezési eljárás lezárultáig a bíróságon őrzik, a hiányosságokra pedig akkor derült fény, amikor a hatóságok ebben a hónapban megpróbálták megsemmisíteni az anyagot.

A botrány különösen kényes ügy, mivel Fidzsi a csendes-óceáni térség nemzetközi kábítószer-kereskedelmének egyik kulcsfontosságú tranzitországává vált. Sitiveni Rabuka miniszterelnök tavaly feloszlatta az ország kábítószer-ellenes hivatalát, miután a megelőző három évben a szervezet 27 munkatársa ellen indult eljárás kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A felelősség kérdése egyelőre tisztázatlan, az ügyészség ugyanis közölte, hogy a kábítószerek tárolása és őrzése a rendőrség hatáskörébe tartozik. Mesake Waqa rendőrségi főparancsnok-helyettes az ABC-nek nyilatkozva ugyan visszautasította, hogy a testület korrupt lenne, de elismerte, hogy a korrupció régóta komoly kihívást jelent a számukra, és minden bejelentett ügyet kivizsgálnak.

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