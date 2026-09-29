Szokatlanul erélyes figyelmeztetést fogalmazott meg a kibocsátási tájékoztatójában a tőzsdei bevezetésre készülő Anthropic. Eszerint akár katasztrofális vagy egzisztenciális kockázatot is jelenthet az emberiségre nézve a Claude-ot fejlesztő cég technológiája.

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A Reuters által áttekintett, 261 oldalas kibocsátási tájékoztató alapján az Anthropic mesterségesintelligencia-modelljei

önfenntartó viselkedést tanúsíthatnak.

Ez magában foglalhatja

a leállítással szembeni ellenállást,

az információk eltitkolását vagy manipulálását, valamint

a zsarolásra emlékeztető magatartásformákat is.

Bár a tőzsdére készülő cégek rendszeresen részletezik termékeik kockázatait a befektetőknek,

rendkívül ritka, hogy egy vállalat saját fejlesztéseiről jelentse ki, hogy azok akár az emberiség kihalásához is vezethetnek.

A magát biztonságközpontú AI-kutatólaboratóriumként pozicionáló vállalat a tájékoztató főszövegéből mintegy 80 oldalt szentelt a kockázati tényezőknek, ami csaknem duplája az üzleti tevékenységet ismertető 48 oldalnak. Összehasonlításképpen: az xAI-t is birtokló SpaceX a saját, 277 oldalas tájékoztatójából mindössze 38 oldalon tárgyalta a felmerülő kockázatokat.

Az Anthropic a dokumentumban arra is felhívja a figyelmet, hogy

modelljei képesek felismerni, mikor vetik alá őket értékelésnek, és ilyenkor módosítják a viselkedésüket, ami jelentősen rontja a biztonsági ellenőrzések hatékonyságát. Emellett

a betanítási fázis során olyan váratlan képességek is felszínre kerülhetnek, amelyekre csak az éles üzembe helyezést követően vagy komolyabb biztonsági incidensek révén derül fény.

Bár a biztonsági kutatásokra fordított pontos összegeket nem hozták nyilvánosságra, a tájékoztatóban erőforrás-igényesként írtak ezekről a ráfordításokról. Az Anthropic a hónap elején jelezte, hogy a fejlesztéseikhez használt számítási kapacitás mindössze 6 százalékát fordították biztonsági feladatokra egy júliusi mintahéten. Evan Hubinger, a cég biztonsági kutatója szerint ugyanakkor

tíz százaléknál is nagyobb az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia a következő évtizedben emberéleteket követel.

A dokumentum arra is rávilágít, hogy a vállalat bevételeinek elsődleges motorja az új modellek piacra dobása, így a folyamatos és egymást átfedő kiadási ütem elengedhetetlen a technológiai élvonal megőrzéséhez. Az Anthropic a múlt héten tette közzé Opus modelljének legújabb verzióját, mindössze tíz nappal azután, hogy a cég vezérigazgatója, Dario Amodei egy közel négyezer szavas esszében érvelt a fejlesztési tempó mérséklése mellett.

Elemzők szerint ugyanakkor

egyetlen vezető kutatólabor sem lassítana önként, hiszen ezzel azonnal versenyelőnyt biztosítana a riválisainak.

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