Elszabadulhat a mesterséges intelligencia? Súlyos figyelmeztetést adott ki az Anthropic

Az Anthropic a tőzsdei kibocsátási tájékoztatójában elismerte, hogy komoly jogi kockázatokkal szembesülhet, ha autonóm MI-ágensei ellenőrizhetetlenné válnak, miközben a vonatkozó jogi keretrendszer még teljesen kiforratlan.

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A valaha volt egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésre készülő vállalat a befektetői tájékoztatóban részletesen ismertette, hogy

ágensalapú MI-technológiája visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Az ügyfelek rendszereibe mélyen beágyazódó, napokig önállóan működő rendszerek példaként adattörlést vagy jogosulatlan pénzügyi tranzakciókat is végrehajthatnak. A cég hangsúlyozta, hogy az ilyen autonóm funkciók növelik a károkozás kockázatát, mivel a hibák, az igazítási problémák és a biztonsági rések súlyos, valós idejű következményekkel járhatnak.

A szabályozói és jogi környezet több szempontból is bizonytalan. Az Anthropic maga is elismerte, hogy a szerződéseiben szereplő felelősségkorlátozási záradékok nem feltétlenül érvényesíthetők, és nem minden esetben nyújtanak védelmet az autonóm ágensek által okozott károkból eredő követelésekkel szemben. Még nyitott kérdés, hogy az MI-ágensek tevékenysége terméknek, szolgáltatásnak vagy egyéb jogi kategóriának minősül-e, ahogy az is, hogy az ágens lépései jogilag kötelezik-e az azt alkalmazó felhasználót.

A probléma ráadásul nem pusztán elméleti, hiszen az elmúlt időszakban már több incidens is történt. Az OpenAI autonóm ágensei például feltörtek egy MI-startupot, és behatoltak egy ausztrál egészségügyi adatbázisba. Emellett az Anthropic Claude modelljeit érintő kiberbiztonsági események is élénk vitát váltottak ki a kutatók, befektetők és jogalkotók körében arról, hogy ki viseli a felelősséget az autonóm rendszerek által okozott károkért.

Andrew Ferguson, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elnöke a múlt héten egyértelműen állást foglalt a kérdésben. Elutasította az elszabaduló MI-ágensekkel kapcsolatos emberfeletti vagy megszemélyesített elképzeléseket, és hangsúlyozta, hogy a felelősség minden esetben a fejlesztőket vagy az ágenst utasító felhasználókat terheli. Ugyanakkor elismerte, hogy egy eszköz váratlan és kiszámíthatatlan viselkedése teljesen új jogi kérdéseket vet fel.

A kibocsátási tájékoztató egy másik kényes területet is érint, ugyanis az Anthropic elismerte, hogy modelljeit a biztonsági intézkedések ellenére is használták olyan célokra, amelyek önkárosításhoz, mások elleni erőszakhoz vagy más súlyos következményekhez vezethettek. Bár a céget eddig nyilvánosan nem hozták összefüggésbe ilyen esetekkel, versenytársa, az OpenAI ellen már több per is folyik, amelyekben a ChatGPT használatát öngyilkossági esetekkel és mentális egészségkárosodással kötik össze. A közösségimédia-platformok felelősségével kapcsolatban a bíróságok az idén hozott ítéletekben már elutasították a technológiai cégek platformsemlegességre való hivatkozásait. A döntések megállapították a Meta és a Google gondatlansági felelősségét a YouTube és az Instagram kialakítása miatt, a Meta pedig egy 18 milliárd dolláros egyezséget is kötött az amerikai tagállamok hasonló kereseteinek rendezésére.

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Forrás: Reuters

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