Eltűnő borítékok, erősödő protekció: orvosok mondták el a magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémáit

Nem a „lazsálás” a fő probléma az orvosok szerint

A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran előkerül az az állítás, hogy a közellátás azért működik rosszul, mert az orvosok nem dolgozzák le a munkaidejüket, miközben a magánpraxisukat építik. A kutatásban részt vevő orvosok ezt a magyarázatot nem tartják meggyőzőnek.

A válaszadók 61 százaléka szerint az állami ellátásban dolgozó orvosok bérezése nincs arányban a munkaterheléssel és a felelősséggel. Az egészségügyi szakdolgozók helyzetét még rosszabbnak látják: 90 százalék szerint a bérezésük egyáltalán nem vagy inkább nem megfelelő.

A magán- és közszféra közötti különbség az orvosi bérekben is megjelenik. A kizárólag közszférában dolgozó orvosoknak mindössze 25 százaléka elégedett a saját fizetésével, míg a magánszférában ez az arány 51 százalék.

Béremelés vagy jobb munkakörülmények?

A kutatásban arra kérték a válaszadókat, hogy tíz pontot osszanak el a fizetésemelés és a jobb munkakörülmények között aszerint, melyik mennyire fontos a motiváció szempontjából. Az átlagos válasz gyakorlatilag fele-fele arányban oszlott meg: a fizetésemelés 4,95, a jobb munkakörülmények 5,05 pontot kapott.

Amikor arról kérdezték az orvosokat, hogy a kiszámíthatóan értéktartó bérezés vagy a jobb munkakörülmények javítanák-e inkább a motivációt és az elköteleződést, 73 százalék azt válaszolta: a kettő csak együtt működik.

A közérzeti adatok is erős feszültséget mutatnak. A válaszadók 45 százaléka túlterheltnek, 34 százaléka frusztráltnak, 23 százaléka bizonytalannak érzi magát. Elégedettnek vagy megbecsültnek csak minden tizedik orvos mondta magát. A leggyakrabban megjelölt érzés ugyanakkor a reménykedés volt, ezt a válaszadók 56 százaléka választotta.

Hiányzó teljesítményértékelés, lojalitásalapú előmenetel

A kutatás szerint az egészségügyben nem a munkaidő kitöltése körüli visszaélések jelentik a fő gondot, hanem az érdemi teljesítményértékelés és visszajelzés hiánya.

Az orvosok 82 százaléka szerint nincsenek hatékony, teljesítményalapú értékelési rendszerek az egészségügyben. A válaszadók 69 százaléka úgy látja, hogy a vezetői pozíciókat gyakran nem teljesítmény, hanem lojalitás alapján töltik be, 63 százalék szerint pedig az előrejutás elsősorban személyes kapcsolatokon múlik.

A visszajelzési rendszer is gyenge. Az orvosok 54 százaléka szerint a feletteseitől és kollégáitól kevés objektív visszajelzést kap a munkája minőségéről, 33 százalék szerint pedig még a betegektől is kevés ilyen visszajelzés érkezik.

Ehhez képest azt az állítást, hogy sokan nem töltik ki a teljes munkaidejüket, csak 21 százalék fogadja el. Ugyanakkor 44 százalék szerint ha valaki mégsem dolgozza le a munkaidejét, az intézmények ezt gyakran elnézik.

Az orvosok által legfontosabbnak tartott reformok listáját az érdemalapú vezetőkinevezés vezeti: ezt 92 százalék tartja fontosnak. Ezt követi a visszajelzési kultúra fejlesztése 84 százalékkal, az átlátható előmeneteli rendszer 83 százalékkal, valamint a teljesítményalapú értékelés és bérezés 80-80 százalékkal.

Elmosódnak a határok a köz- és magánegészségügy között

A kutatás szerint a köz- és magánegészségügy határai sok esetben nem világosak. A válaszadók 68 százaléka látott már olyat, hogy egy kórházi osztályon párhuzamosan zajlik köz- és magánellátás, anélkül hogy a kettő egyértelműen el lenne választva. Rendszeres esetekről 22 százalék számolt be.

A kitöltők 19 százaléka maga is dolgozik mindkét szektorban, 10 százalékuk pedig már kizárólag a magánszférában.

A válaszok alapján az orvosok nem tartják szakmailag jobbnak a magánellátást. Mindössze 14 százalék ért egyet azzal az állítással, hogy a magánellátás jobb szakmai minőséget nyújtana az államinál.

Abban viszont széles körű egyetértés van, hogy a magánszektorban könnyebb a munkavégzés. A válaszadók 84 százaléka szerint komplikáció esetén a beteg visszakerül az állami rendszerbe, 79 százalék szerint a magánmunka szociálisan kevésbé megterhelő, 74 százalék szerint pedig a komplikáltabb eseteket a magánellátás gyakran nem vállalja el.

Közel minden második orvos szerint előfordul, hogy a magánszektorban bevételi okból indokolatlan vizsgálatokat végeznek. A magánszféra térnyerésétől sem várnak jelentős javulást: csak 22 százalék szerint javítja a közellátás minőségét, 31 százalék szerint viszont kifejezetten rontja.

A magánellátás nem ellenség, a szabályozatlan keveredés igen

A kutatás szerint a magánszektor térnyerése nem önmagában jelent problémát az orvosok szemében.

A válaszadók 62 százaléka indokoltnak tartaná, hogy a közfinanszírozás szabályozott módon kiterjedjen a magánellátás egyes formáira.

Ezzel együtt csak 23 százalék tartja elfogadhatónak, hogy a gazdasági érdekek egyre nagyobb szerepet kapjanak a gyógyításban.

A fő kockázatot a szektorok szabályozatlan keveredése jelenti. A válaszadók 39 százaléka szerint egyes szereplők a közszféra erőforrásait magáncélra használják fel. A kutatás szerint a hálapénz visszaszorulása után részben ez a terület válhatott az informális előnyök új csatornájává.

Beszerzések: a központosított rendszer rontja az ellátás minőségét

A kutatás külön vizsgálta a beszerzések körüli visszásságokat. Ezekre a kérdésekre azok válaszait elemezték, akik saját bevallásuk szerint rálátnak a beszerzési döntésekre; ez körülbelül 800 főt jelent.

Ebben a körben

72 százalék szerint a jelenlegi központosított beszerzési rendszer hátrányosan érinti az ellátás minőségét.

A válaszadók 66 százaléka szerint a kiválasztott cégeknek gyakran vannak politikai vagy egyéb kapcsolataik, 61 százalék szerint pedig előfordul, hogy rossz minőségű eszközök miatt nem tudnak megfelelő ellátást nyújtani.

Mindössze 25 százalék gondolja úgy, hogy a beszerzések során figyelembe veszik az orvosok szakmai visszajelzéseit. Eközben 87 százalék tapasztalta már, hogy a beszerzett eszközök minősége jelentősen rontotta a munkája hatékonyságát vagy a betegellátás színvonalát.

A válaszadók 44 százaléka maga is olyan eszközökkel kénytelen dolgozni, amelyek nem felelnek meg a szakmai igényeinek, 37 százalék szerint pedig az intézménye aszerint választ beszállítót, hogy ki hajlandó a felhalmozott tartozások ellenére is szállítani.

A hálapénz visszaszorult, de nem tűnt el teljesen

2021. január 1-jén a többlépcsős orvosbéremelés első ütemével egy időben bűncselekménnyé vált a hálapénz adása és elfogadása Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a Magyar Orvosi Kamara etikai kódexe is zéró toleranciát hirdetett.

A kutatás szerint ez a kombináció valóban jelentősen átalakította a rendszert. Az orvosok 31 százaléka szerint a hálapénz mára gyakorlatilag megszűnt, 61 százalék szerint még létezik, de ritka, és csak 8 százalék tartja rendszeresnek.

A változás minden ellátási területen látványos. A szülészet-nőgyógyászatot a szigorítás előtti időszakra vonatkozóan az orvosok 94 százaléka tartotta hálapénzzel fertőzött területnek, ma ez az arány 29 százalék. A sebészetnél 91-ről 23 százalékra, a fekvőbeteg-ellátásban 82-ről 11 százalékra esett vissza ez az arány. A háziorvosi ellátásban 32-ről 5 százalékra csökkent.

Azok közül, akik szerint a hálapénz még létezik, és saját szakterületükön meg tudták becsülni az összegét, 29 százalék szerint ma jellemzően nulla forint cserél gazdát egy beavatkozásnál. Csak minden tizedik válaszadó becsülte 50 ezer forint fölé az átlagos hálapénzt, a legnagyobb csoport, 36 százalék szerint viszont az összeg nagyon változó.

Ahol megmaradt a hálapénz, ott is megváltozott a formája. Azok kétharmada, akik szerint még létezik, úgy látja, hogy ma elsősorban a jobb bánásmód reménye tartja életben. A válaszadók 47 százaléka szerint az őszinte hála, 45 százalék szerint a várakozás megkerülésének szándéka is szerepet játszik.

Csak minden ötödik válaszadó szerint fordul elő, hogy maga az orvos kéri vagy sejteti az ellenszolgáltatást.

A leggyakoribb forma már nem feltétlenül a készpénz: ajándékról 66 százalék, készpénzes hálapénzről 42 százalék, alapítványi befizetésről 23 százalék tud. Fontos adat, hogy 37 százalék szerint a hálapénz úgy él tovább, hogy a közellátásban nyújtott szolgáltatást magánúton fizettetik meg.

A protekció létezik

Miközben a készpénzes hálapénz szerepe visszaszorult, a hozzáférés egyenlőtlensége megmaradt. Az orvosok mindössze 3 százaléka gondolja úgy, hogy a jó ellátáshoz ma kizárólag a formális szabályok szerint lehet hozzájutni.

A többség, 65 százalék szerint a rendszer alapvetően formálisan működik, de a kapcsolatok számítanak. További 31 százalék szerint bizonyos helyzetekben csak kapcsolatokkal lehet boldogulni.

A válaszadók háromnegyede szerint gyakori, hogy celebek és közéleti szereplők soron kívüli vagy VIP-ellátást kapnak. Az ismerősök, rokonok soron kívüli ellátását 73 százalék, az orvosválasztásban élvezett kapcsolati előnyt 70 százalék tartja gyakorinak.

A szívességi várólista-módosítást 42 százalék látja gyakori jelenségnek, hálapénz reményében végzett indokolatlan kezelést viszont csak 8 százalék. A kutatás szerint a protekció ma jóval elterjedtebb jelenség, mint a pénzmotivált visszaélés.

A nem klinikai területeken ennél nyersebb visszaélésekről is beszámolnak. A válaszadók 73 százaléka szerint előfordul megvesztegetés az idősotthoni elhelyezéseknél, 30-30 százalék szerint a jogosítványokhoz és sportalkalmassági igazolásokhoz kötődő vizsgálatoknál, illetve a rokkantsági minősítéseknél. De igazságügyi szakértői vélemények készítésénél is 21 százalék, táppénzes papírok kiadásánál pedig 17 százalék volt a válaszadók aránya.

Ez társadalmi egyenlőtlenségeket is erősíthet: az orvosok 35 százaléka szerint a betegek társadalmi vagy anyagi helyzete érdemben befolyásolja az ellátás minőségét.

Az orvosok kétharmadát próbálták már befolyásolni

A kutatás rákérdezett arra is, előfordult-e az elmúlt egy évben, hogy valaki ismeretség alapján próbálta befolyásolni a válaszadót. Ide tartozik például a soron kívüli ellátás, időpont vagy a szabályok rugalmas kezelésének kérése.

Az orvosok 66 százalékával legalább egyszer megtörtént ez, 12 százalékukkal rendszeresen.

A befolyásolási kísérletek leginkább azokat érintik, akik egyszerre dolgoznak a köz- és magánszférában: körükben 76 százalék számolt be ilyen esetről. A csak közszférában dolgozóknál 67 százalék, a kizárólag magánszférában praktizálóknál 47 százalék ez az arány.

A pályán töltött idő szerint is van eltérés. A 20 évnél régebben praktizálók 60 százaléka számolt be befolyásolási kísérletről, míg a fiatalabbaknál ez az arány 71–75 százalék. A nőket valamivel gyakrabban próbálják befolyásolni, mint a férfiakat, de a különbség statisztikai értelemben nem szignifikáns.

A kutatás szerint a protekciós nyomás ott a legerősebb, ahol a szűkös kapacitás és a magánúton elérhető alternatíva egy kézben találkozik.

Sok a visszásság, kevés a bejelentés

A kutatás egyik megállapítása, hogy miközben az orvosok sok visszásságot érzékelnek, kevesen jelentenék ezeket.

Arra a kérdésre, hogy milyen valószínűséggel jeleznének visszaélésre utaló jelenséget, a válaszadók kevesebb mint fele, 45 százaléka mondta, hogy inkább vagy biztosan jelentene. Csupán 12 százalék biztos abban, hogy megtenné a bejelentést. Kategorikusan viszont csak minden tizedik orvos zárkózik el ettől.

A bejelentési hajlandóság a csak magánszférában dolgozók körében a legmagasabb, 59 százalék. A legalacsonyabb éppen azoknál, akik egyszerre dolgoznak a köz- és magánszférában: náluk 38 százalék. Ez azért különösen fontos, mert éppen ez a csoport van leginkább kitéve befolyásolási kísérleteknek.

A pálya elején állók nyitottabbak a bejelentésre: náluk 51 százalékos az arány, míg a 20 évnél régebben praktizálóknál 43 százalék. A férfiak és nők bejelentési hajlandósága közel azonos.

A bejelentéstől leginkább az tartja vissza az orvosokat, hogy szerintük nincs biztonságos csatorna. Ezt 39 százalék említette. A válaszadók 36 százaléka szerint az egyedi lépéseknek nincs értelme, amíg maga a rendszer a probléma, 33 százalék szerint pedig úgysem történne semmi.

A kollégák elárulásának érzése 24 százaléknál, a retorziótól való félelem 19 százaléknál jelent meg akadályként.

A bizalomhiányt más adatok is alátámasztják. Mindössze az orvosok 12 százaléka szerint működik hatékony visszaélés-bejelentési mechanizmus a saját intézményében. A szakmai működés és a gazdálkodás átláthatóságát 17 százalék látja biztosítottnak, a betegpanasz-kezelés rendszeréről pedig 22 százalék gondolja, hogy valódi védelmet nyújt. Csak 30 százalék szerint kapnak az orvosok megfelelő tájékoztatást a korrupcióval kapcsolatos szabályokról.

A nyílt válaszokban több orvos is azt hangsúlyozta, hogy hatékony, biztonságos bejelentési rendszerre, valós következményekre és nagyobb átláthatóságra lenne szükség.

A hálapénz példája azt mutatja: lehet változást elérni

A kutatás fő tanulsága, hogy a magyar egészségügyben a hálapénz visszaszorítása sikeresebb volt, mint sokan korábban gondolták volna. Egy évtizedek óta működő informális intézmény rövid idő alatt a korábbi töredékére zsugorodott.

A protekcióval nehezebb dolguk van a döntéshozóknak. A kapcsolati előnyöket nem lehet egyszerűen betiltani. Csökkenteni viszont lehet az értéküket: átlátható várólistákkal, valós kapacitásokkal, működő bejelentési csatornákkal, érdemalapú vezetőkinevezésekkel és olyan előmeneteli rendszerrel, amelyben a teljesítmény többet ér a lojalitásnál.

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