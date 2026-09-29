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Évek óta nyeli a pénzt, 1 milliárd eurót emésztett fel a Juventus, most gigantikus mentőövet kérnek
Üzlet

Évek óta nyeli a pénzt, 1 milliárd eurót emésztett fel a Juventus, most gigantikus mentőövet kérnek

Portfolio
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A Juventus labdarúgóklub akár 250 millió eurós tőkeemelésről szavaztatja meg a részvényeseit, miközben a folyó üzleti évre is további veszteséget vetít előre.

Az olasz élvonalbeli klub kedden közölte, hogy felhatalmazza az igazgatótanácsát a részvénykibocsátás végrehajtására, amelyre egy vagy több részletben, 2026 végéig kerülhet sor. A tőkeemelés célja a klub saját tőkéjének megerősítése, a sportszakmai versenyképesség javítása, valamint a stratégiai ingatlanvagyon – köztük a torinói stadion – esetleges fejlesztésének támogatása.

A többségi tulajdonos Exor, az Agnelli család holdingvállalata – amely a Juventus részvényeinek mintegy 65 százalékát birtokolja – támogatásáról biztosította a tőkeemelést, és

azonnali hatállyal 60 millió eurót bocsát a klub rendelkezésére.

A Juventus a kedden közzétett beszámolója szerint a 2025. június 30-án zárult üzleti évben 66 millió eurós veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 58,1 milliós mínusz után. A klub utoljára a 2016–2017-es pénzügyi évben zárt nyereséggel, az elmúlt hét évben pedig

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a befektetők összesen mintegy egymilliárd eurót fektettek a társaságba.

A folyó üzleti évben a Juventus újabb veszteségre számít, ami részben annak tudható be, hogy a csapat nem szerzett jogot az idei Bajnokok Ligája-szereplésre. A klub ugyanakkor az ezt követő két évben már fokozatos javulást vár.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: NicolÃ² Campo/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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