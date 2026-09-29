Forradalom küszöbén a fogyókúrás piac: jöhet a heti egyszeri tabletta

A Novo Nordisk 300 millió dolláros előzetes kifizetés ellenében megszerezte a kínai Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals kísérleti stádiumban lévő, szájon ét szedhetó GLP-1-készítményének globális licencjogait – jelentette be a kínai gyógyszergyártó.

A megállapodás értelmében a dán gyógyszergyártó

a HRS-1596 jelű hatóanyag fejlesztési, gyártási és forgalmazási jogait szerezte meg a világ szinte minden részén,

Kína, Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével. A Hengrui emellett a fejlesztési, hatósági engedélyezési és értékesítési célok teljesülése esetén akár további 2,3 milliárd dolláros mérföldkő-kifizetésre is jogosulttá válhat – derült ki a hongkongi tőzsdének benyújtott dokumentumból.

A HRS-1596 Kínában már megkapta az engedélyt az I. fázisú klinikai vizsgálatok megkezdésére a testsúlycsökkentés és a 2-es típusú cukorbetegség indikációjában. A Novo hangsúlyozta, hogy a hatóanyagban heti egyszeri adagolású tablettaként jelentős potenciál rejlik, ami lényegesen csökkentené a kezelés gyakoriságát, és kényelmesebb megoldást jelentene a jelenlegi terápiákhoz képest. A vállalat szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy globális klinikai vizsgálatokat terveznek a készítménnyel, pontos ütemezést azonban egyelőre nem közöltek.

Az ügylet révén a Novo újabb bevételi forrásra tehet szert a rohamosan növekvő fogyókúrás piacon, amelynek éves forgalma elemzői becslések szerint a következő évtizedben elérheti a mintegy 100 milliárd dollárt. A gyógyszergyártók – köztük a Novo és legfőbb riválisa, az Eli Lilly – úgy vélik, hogy a tabletta formájú elhízás elleni szerek azokat a betegeket is megszólíthatják, akik idegenkednek az injekciós kezelésektől. Jelenleg mindkét cég napi egyszeri adagolású, GLP-1 típusú tablettát forgalmaz, a Novo a Wegovyt, az Eli Lilly pedig a Foundayót.

A Hengrui részvényárfolyama a bejelentést követően mintegy 3 százalékkal emelkedett a hongkongi tőzsdén. A Novo Nordisknek már nagyon kell a pozitív hír, a részvények árfolyama több mint 70 százalékot zuhant a csúcshoz képest az erős piaci verseny közepette, ami a fogyókúrás szerek piacán zajlik.

Forrás: Reuters

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