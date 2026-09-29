Hármas karambol volt az M1-es autópályán, 5 kilométeres a kocsisor

Hármas karambol volt az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Tatabánya-óváros csomópontjában jelentős a torlódás.

Összeütközött két autó és egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya-óváros csomópontjában, az 56-os kilométernél áll a forgalom,

a feltorlódott kocsisor 5 kilométeres

- közölte az Útinform kedd délelőtt.

Azt írták, hogy a Tatabánya-óváros csomópontnál elkezdték leterelni a forgalmat a sztrádáról, de aki teheti, már a 48-as szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton keresztül kerülje ki a balesetet, majd a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál visszatérhet az autópályára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán