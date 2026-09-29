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Hetek óta nem áll el az eső Japánban, víz alatt a szántóföldek
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Hetek óta nem áll el az eső Japánban, víz alatt a szántóföldek

Portfolio
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Tokióban kedden már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta a leghosszabb ilyen időszak. A tartósan csapadékos időjárás komoly fennakadásokat okoz a mezőgazdaságban, és jelentős drágulást váltott ki az élelmiszerpiacon - írja a Bloomberg.

A Japán Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a fővárosban a hétfővel zárult négyhetes időszakban a napsütéses órák száma a sokéves átlag 40 százalékát sem érte el. A tartós esőzés az ország több térségében is érezteti hatását, mivel a szántóföldek víz alatt állnak, a termények fejlődése pedig lelassult az őszi betakarítás közeledtével.

A kedvezőtlen időjárás érzékenyen érintette a friss élelmiszerek piacát. A japán agrárminisztérium nagykereskedelmi adatai alapján a fejes saláta ára 86 százalékkal, a spenóté pedig 65 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ez újabb terhet ró a magas inflációval küzdő japán háztartásokra.

Az előrejelzések szerint Tokióban szerdán és csütörtökön is folytatódik a csapadékos időjárás, miközben

egy tájfun súrolja Japán csendes-óceáni partvidékét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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