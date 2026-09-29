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Hivatalos: csődeljárás indult a magyar építőipari óriás ellen
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Hivatalos: csődeljárás indult a magyar építőipari óriás ellen

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Csődeljárás indult a Bayer Construct Zrt. ellen, amelyet a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített. A vállalatot fizetési moratórium védi, a hitelezőknek pedig szigorú, jogvesztő határidőn belül kell bejelenteniük követeléseiket a bíróság által kijelölt vagyonfelügyelőnek - olvasható a cég BÉT-re eljuttatott közleményében.

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében

2026. szeptember 25-én hivatalosan is elindult a Bayer Construct Építőipari és Szolgáltató Zrt. csődeljárása.

Egy kormányrendelet alapján az ügy stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárásnak számít. A bírósági végzés közzétételének napjától a vállalatot fizetési moratórium illeti meg, amely átmeneti védettséget biztosít a céggel szemben fennálló, valamint a moratórium ideje alatt esedékessé váló pénzkövetelésekkel szemben.

A bíróság a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki az eljárás vagyonfelügyelőjének. A hitelezőknek szigorú előírásokat kell követniük követeléseik érvényesítéséhez. A csődeljárás kezdete előtt keletkezett tartozásokra vonatkozó igényeket a közzétételtől számított harminc napon belül, legkésőbb 2026. október 26-ig kell bejelenteni. A szeptember 25. után keletkezett követelések esetében jóval rövidebb, mindössze nyolc munkanapos határidő áll a partnerek rendelkezésére. A bejelentést minden esetben párhuzamosan az adós vállalatnak és a vagyonfelügyelőnek is meg kell küldeni.

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A követelések nyilvántartásba vételének elengedhetetlen feltétele a regisztrációs díj befizetése a vagyonfelügyelő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. Ennek összege a követelés egy százaléka, de legalább 10 ezer, legfeljebb pedig 200 ezer forint.

Kiemelten fontos, hogy a megadott határidők elmulasztása jogvesztő, így a késve bejelentett követeléseket nem veszik nyilvántartásba, és igazolási kérelem előterjesztésének sincs helye.

A hitelezők a pontos ügymenetről és a csatolandó dokumentumok köréről a vállalat honlapján közzétett általános tájékoztatóból tájékozódhatnak, az igényeket pedig az adós erre a célra fenntartott, hivatalos hitelezői e-mail-címére is el kell küldeniük.

A társaság arról is tájékoztatta a hitelezőit, hogy a Scope Ratings "D" (azaz csőd) szintre rontotta a cég kibocsátói osztályzatát, valamint a vállalat fedezetlen senior adósságának minősítését.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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