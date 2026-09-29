Kisebb mínuszban zárt Amerika

Néhány napja még úgy tűnt, hogy eljöhet a sokak által várt fordulat a nemesfémeknél, ezt követően azonban sorra, több irányból kapta a rosszabbnál rosszabb híreket a piac. Mostani elemzésünkben az ezüstpiacot vesszük górcső alá, és megnézzük, hogy mi várhat a következő időszakban a fémre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.