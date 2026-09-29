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Kisebb mínuszban zárt Amerika
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Kisebb mínuszban zárt Amerika

Portfolio
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Ma is elsősorban az iráni konfliktus friss fejleményei és az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos információk voltak a befektetők fókuszában. Tegnap hangulatromlás volt a tőzsdéken, miközben tovább emelkedtek az amerikai állampapírhozamok - a befektetők attól tartanak, hogy a tartósan magas infláció újabb kamatemelésekre késztetheti a Fedet. A tegnapi zuhanást követően a BUX pedig tovább esett, leginkább a Mol miatt. Amerikában kisebb esést láthattunk. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Kisebb mínuszban zárt Amerika

A vezető amerikai indexek a kereskedés végén kisebb esést jeleztek: a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.

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Esés Amerikában

A vezető amerikai indexek kisebb esést jeleznek a tőzsdei kereskedés második felének elején: a Dow Jones Index 0,6, az S&P 500 0,3, a Nasdaq 0,2 szzalékkal került lejjebb.

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Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Küszöbön a nagy generációváltás: eldőlhetett az amerikai bankvezér sorsa

A Goldman Sachs igazgatótanácsa már egyeztetett arról a tervről, amelynek értelmében David Solomon vezérigazgató leköszön posztjáról, a helyét pedig John Waldron, a bank jelenlegi operatív igazgatója veszi át – legkorábban 2027 végén vagy 2028-ban. A lépés a Wall Street egyik legjelentősebb vezetőváltása lehet az elkövetkező időszakban.

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Küszöbön a nagy generációváltás: eldőlhetett az amerikai bankvezér sorsa
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A mai napnak is nagy esés lett a vége

A tegnapi lejtmenetet ma további hangulatromlás követte a magyar tőzsdén: a BUX index végül 1,3 százalékos mínuszban zárt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rendkívüli közgyűlés jön a 4iG-nál

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a 4iG október 30-ra, a napirendi pontok alapján új vezetőket és felügyelőbizottsági tagokat választhat a közgyűlés.

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Rendkívüli közgyűlés jön a 4iG-nál
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Váratlanul gyengült az amerikai munkaerőpiac

Az elemzői várakozásoknál is jobban visszaesett az amerikai álláskínálat augusztusban, a fogyasztói bizalom pedig szeptemberben nagyot romlott. Mindkét adat az amerikai gazdaság lassulásának kockázatát erősíti, így némileg fékezheti a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat.

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Váratlanul gyengült az amerikai munkaerőpiac
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Nagy zuhanás után havi mélypontra esett az európai gázár

Megawattóránként 70 euró alá csökkent az európai földgáz ára, amire egy hónapja nem volt példa. A kínai LNG-kereslet gyengülése enyhíti a szűkös világpiaci kínálat miatti nyomást, miközben Európa továbbra is a megszokottnál jóval alacsonyabb készletekkel közelít a télhez.

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Nagy zuhanás után havi mélypontra esett az európai gázár
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Vegyes nyitás Amerikában

Nincs meg egyelőre a határozott irány az USA-ban: a Nasdaq 0,3 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,1 százalékos pluszban, a Dow pedig ugyanekkora mínuszban áll.

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Megálljt parancsolt új AI-modelljének az OpenAI

Az OpenAI visszatartja következő nagy modellfrissítését, a GPT-6.1 Astrát, miután a rendszer nem teljesített megfelelően a belső biztonsági teszteken. A modell októberben jelent volna meg a ChatGPT-ben és az OpenAI fejlesztői kódolóeszközeiben, köztük a Codexben, vagyis nem pusztán kutatási prototípusról, hanem éles felhasználásra szánt fejlesztésről volt szó.

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Megálljt parancsolt új AI-modelljének az OpenAI
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Nagy esésben a Mol

A BUX index egyre lejjebb kerül, már 0,7 százalékos mínuszban van a börze, ez elsősorban a Mol rossz teljesítményének tudható be; már 2,5 százalékot esett az olajcég árfolyama.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Megszólalt a Morgan Stanley neves stratégája: megremeghetnek a tőzsdék, de pont erre van most szükség

A Morgan Stanley vezető részvénystratégája Mike Wilson szerint az S&P 500 index egy esetleges korrekciója akár pozitív fordulatot is hozhat az év hátralévő részében, amennyiben a kötvényhozamok mérséklődnek - írja a Marketwatch.

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Megszólalt a Morgan Stanley neves stratégája: megremeghetnek a tőzsdék, de pont erre van most szükség
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Mi lesz veled, ezüst?

Néhány napja még úgy tűnt, hogy eljöhet a sokak által várt fordulat a nemesfémeknél, ezt követően azonban sorra, több irányból kapta a rosszabbnál rosszabb híreket a piac. Mostani elemzésünkben az ezüstpiacot vesszük górcső alá, és megnézzük, hogy mi várhat a következő időszakban a fémre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Mi lesz veled, ezüst?
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A stratégiai olajtartalékhoz nyúlhat a Nemzetközi Energiaügynökség

Az Európai Unió a metánkibocsátási szabályok elhalasztását fontolgatja az olaj- és gázimport esetében, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról egyeztethetnek - írja a Reuters. Az európai kormányok egyre nagyobb aggodalommal figyelik a téli energiaárak emelkedését és a kínálat szűkülését.

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A stratégiai olajtartalékhoz nyúlhat a Nemzetközi Energiaügynökség
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Mégsem megy tőzsdére az okosgyűrűk úttörője

A piaci bizonytalanságokra hivatkozva elhalasztja tervezett amerikai tőzsdei bevezetését az okosgyűrűiről ismert Oura.

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Mégsem megy tőzsdére az okosgyűrűk úttörője
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Pár éven belül teljesen elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme - Hatalmas drágulás előtt állunk

A réz ára folyamatosan csúcsokat dönt, és a Deutsche Bank új fémpiaci kutatási vezetője, Daniel Ghali szerint az áremelkedés még korántsem ért véget, az Egyesült Államok és Kína rendkívüli mértékű készletfelhalmozása ugyanis tovább szűkíti a globális kínálatot és új csúcsra lökheti a fém árát - írja a The Wall Street Journal. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Pár éven belül teljesen elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme - Hatalmas drágulás előtt állunk
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Már mínuszban a BUX

A kezdeti optimizmust gyorsan felváltotta az esés a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,3 százalékos mínuszban áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is

Elemzők aggodalmukat fejezték ki a PepsiCo stratégiája miatt, miután kiderült, hogy a vállalat az idei árcsökkentéseket követően ismét emeli egyes termékeinek, többek között chipsek és üdítőitalok árát. A lépés a részvény leminősítéséhez és a célárak csökkentéséhez vezetett - írja a Marketwatch.

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Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is
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Óvatos emelkedés Európa piacain

Kisebb pluszban vannak a vezető európai tőzsdék: a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kisebb pluszban a magyar tőzsde

A BUX index 0,2 százalékos emelkedésben van a nyitást követően. A tegnapi napot 1,4 százalékos mínuszban fejezte be a börze, az OTP esésének betudhatóan.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be

A Samsung Electronics és öt leányvállalata összesen egymilliárd dollárt fektet a Helix Digital Infrastructure nevű, mesterségesintelligencia-infrastruktúrával foglalkozó vállalatba, amelyet a KKR globális befektetési cég alapított, és amelynek az Nvidia is az alapító befektetői között szerepel - írta a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be
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Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken jellemzően esés látszott: a japán Nikkei 225 1,11, a Topix 1,67 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi 0,4, a Kosdaq 0,78 százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng 0,57, a kínai CSI 300 pedig 0,29 százalékkal gyengült. A régióból az ausztrál S&P/ASX 200 lógott ki, amely 0,1 százalékkal emelkedett.
  • Kisebb eséssel indulhat a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,36 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Kedden Európában a spanyol szeptemberi infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatindexei érkeznek. A spanyol adat már előzetes jelzést adhat a pénteki euróövezeti infláció előtt. Az Egyesült Államokban a júliusi lakásárak mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül fókuszba: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiaci helyzet megítéléséhez ad támpontot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 77,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 481,51 -0,7% -1,1% -3,9% 7,1% 11,3% 50,1%
S&P 500 7 683,69 -0,8% -1,0% -0,4% 12,2% 15,7% 76,5%
Nasdaq 30 276,81 -1,1% -0,7% 2,9% 19,9% 23,6% 105,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 877,62 -0,7% 1,3% -0,8% 30,9% 45,2% 118,3%
Hang Seng 24 642,51 0,5% -1,6% -3,7% -3,9% -5,7% 0,6%
CSI 300 4 340,76 -2,2% -4,4% -5,8% -6,2% -4,6% -11,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 374,42 -0,1% -0,8% -4,5% 3,6% 6,9% 66,4%
CAC 8 078,48 0,0% -0,7% -3,8% -0,9% 2,6% 24,2%
FTSE 10 684,88 -0,1% -0,5% -1,3% 7,6% 15,1% 52,0%
FTSE MIB 51 759,9 -0,2% -1,2% -1,6% 15,2% 21,4% 102,4%
IBEX 19 600,3 -0,5% -0,6% -2,2% 13,2% 27,7% 123,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 149 155,41 -1,4% -2,5% -1,0% 34,3% 50,3% 189,9%
ATX 7 012,13 1,0% 1,6% 3,3% 31,7% 50,7% 93,3%
PX 2 721,27 0,0% -1,1% -3,1% 1,3% 16,8% 105,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 100 -3,9% -4,6% -4,1% 25,6% 51,6% 151,2%
Mol 5 230 1,6% 1,1% 3,6% 77,9% 90,9% 111,2%
Richter 12 400 -0,6% -3,9% -7,3% 25,7% 26,9% 47,0%
Magyar Telekom 2 560 0,8% 0,2% 2,2% 42,9% 41,1% 501,6%
Nyersanyagok              
WTI 99,37 16,6% 2,5% 17,5% 73,5% 49,4% 31,8%
Brent 104,26 0,0% 3,8% 16,6% 71,3% 48,7% 32,4%
Arany 4 120,15 -3,7% -5,3% -9,7% -4,7% 9,2% 137,2%
Devizák              
EURHUF 368,0500 0,7% 1,6% 0,9% -4,1% -5,9% 2,3%
USDHUF 323,8736 1,0% 2,6% 3,1% -0,9% -3,1% 5,1%
GBPHUF 428,0701 0,7% 1,5% 0,4% -2,8% -4,4% 2,7%
EURUSD 1,1364 -0,3% -1,0% -2,2% -3,2% -2,8% -2,7%
USDJPY 157,1500 0,0% -0,2% -1,7% 0,3% 5,1% 41,0%
GBPUSD 1,3250 0,0% -0,9% -2,4% -1,5% -1,1% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 83 461,63 -0,7% -3,6% 7,2% -5,9% -23,9% 103,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,23 1,5% 5,7% 10,9% 25,7% 25,7% 241,0%
10 éves német állampapírhozam 3,62 0,6% 5,6% 11,7% 26,5% 33,9% -1 928,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,95 1,7% 3,3% 5,5% -13,4% -14,1% 76,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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