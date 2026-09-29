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Kormányülés elé kerülnek a fuvarozók javaslatai, demonstráció is jöhet
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Kormányülés elé kerülnek a fuvarozók javaslatai, demonstráció is jöhet

Portfolio
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A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NiT Hungary részt vett a közúti fuvarozás versenyképességéről összehívott rendkívüli Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport ülésén. A megbeszélésen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter hallgatta meg a fuvarozói érdekképviseletek helyzetértékelését és az iparág kéréseit – áll a NiT Hungary közleményében.

A NiT Hungary három konkrét következő lépést javasol:

  1. A jövedékiadó-visszatérítés és az útdíjcsökkentés ügyét a kormány elé viszik. A három miniszter vállalása szerint a fuvarozói szervezetek pénzügyi segítségre vonatkozó javaslatait a 2026. október 7-i kormányülésen tárgyalják. A kormány 2026. október 9-ig hivatalos választ ígért az érdekképviseleteknek.
  2. Azonnal fokozódnak a közúti ellenőrzések a jogsértő fuvarozók kiszűrésére. Vitézy Dávid az illetékes hatósági vezetést a fokozott közúti ellenőrzések haladéktalan megkezdésére utasította. Az intézkedés célja a tisztességtelenül működő szereplők kiszűrése és a jogkövető fuvarozók védelme, különös figyelemmel a román és a szerb határ térségére.
  3. Gyorsított szakmai döntés-előkészítés indul a közlekedési korlátozásokról. A tranzitút-hálózat áttekintéséről, a 20 tonnás korlátozó táblák felülvizsgálatáról és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatáról a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a 2026. október 1-i LÁKOM-ülésen tesz konkrét javaslatokat. Ezekben a kérdésekben már ezen az ülésen döntések születhetnek.

A három fuvarozói érdekképviselet a demonstráció kérdésében megvárja a kormány 2026. október 9-ig ígért válaszát.

A szervezetek a demonstráció lehetőségéről nem mondtak le; a válasz tartalma és a vállalások végrehajthatósága alapján döntenek a következő érdekképviseleti lépésekről - áll a közleményben. Hozzáteszik: a NiT Hungary előrelépésként értékeli, hogy a kormány a pénzügyi javaslatoknak konkrét döntési menetrendet adott, és az ellenőrzések ügyében azonnali intézkedést rendelt el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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