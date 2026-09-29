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Már több ezren haltak meg a halálos járványban egy afrikai országban: nincs ellene oltás és kezelés sem
Üzlet

Már több ezren haltak meg a halálos járványban egy afrikai országban: nincs ellene oltás és kezelés sem

MTI
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Nyolcezer fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban a helyi hatóságok kedden közzétett adatai szerint.

A 8067 beteg közül 3901-en vesztették életüket

- írták a jelentésben hozzátéve, hogy jelenleg 733 páciens van elkülönítőben, illetve áll kezelés alatt.

Az afrikai járványügyi hatóság (Africa CDC) tájékoztatása szerint a Kongó északkeleti részén fekvő Ituri tartományban, amelyet a járvány epicentrumának tartanak, az utóbbi három hétben 25 százalékkal esett vissza az új megbetegedések száma. Ugyanakkor a szomszédos Észak-Kivu tartományban ezalatt az idő alatt 56 százalékkal nőtt az esetszám.

A szakemberek szerint a nem jelentett megbetegedések miatt jóval nagyobb lehet a fertőzöttek száma.

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A hivatalos jelentések szerint május közepén kitört járvány, amelyet az ebola Bundibugyo-vírustörzse okoz, a közép-afrikai ország hét tartományában terjedt el.

Az ebola halálos betegség. Vírusa a fertőzöttel való fizikai kontaktussal és testnedveivel való érintkezésen keresztül terjed. Súlyos tünetei közé tartozik a magas láz, hasmenés és vérzés. A Bundibugyo-vírustörzs okozta megbetegedés ellen egyelőre sem oltóanyag, sem kezelés nem áll rendelkezésre.

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