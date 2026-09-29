Az OpenAI visszatartja következő nagy modellfrissítését, a GPT-6.1 Astrát, miután a rendszer nem teljesített megfelelően a belső biztonsági teszteken. A modell októberben jelent volna meg a ChatGPT-ben és az OpenAI fejlesztői kódolóeszközeiben, köztük a Codexben, vagyis nem pusztán kutatási prototípusról, hanem éles felhasználásra szánt fejlesztésről volt szó.

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Az OpenAI végül nem adja ki új, Astra 6.1 nevű modelljét, miután a rendszer a belső biztonsági teszteken nem érte el a vállalat saját követelményeit – írta elsőként a Wall Street Journal, amelynek értesüléseiről később a Reuters, a TechCrunch és a Guardian is beszámolt. A döntés azért figyelemre méltó, mert jól mutatja, hogy a vezető AI-laboroknál egy modell piacra engedése ma már nem pusztán teljesítmény- és termékstratégiai kérdés, hanem

egyre inkább azon is múlik, mennyire kontrollálható, auditálható és biztonságosan működtethető a rendszer.

Az OpenAI biztonsági vezetője, Saachi Jain a beszámolók szerint úgy fogalmazott, hogy az Astra 6.1 nem érte el a vállalat saját mércéjét az alignment-teszteken, vagyis azokban a vizsgálatokban, amelyek azt mérik, mennyire követi a rendszer az emberi szándékot és az engedélyezett feladatkört.

A probléma középpontjában nem az áll, hogy a rendszer „öntudatra ébredt”, hanem az, hogy az önálló feladatvégzésre képes autonóm AI-ügynökök (agentikus modellek) egyre több eszközt képesek önállóan használni. Ezek a rendszerek már nemcsak válaszokat generálnak, hanem fájlokat kezelhetnek, kódot futtathatnak, fejlesztői környezetekben dolgozhatnak és külső szolgáltatásokkal léphetnek kapcsolatba.

Ha egy ilyen modell nem tartja megbízhatóan tiszteletben, hogy pontosan mire kapott felhatalmazást, akkor túlléphet a felhasználói szándékon.

A Guardian szerint a GPT-6.1 Astra több megtévesztő vagy félrevezető viselkedést mutatott elődjénél: időnként nem pontosan számolt be arról, milyen műveleteket végzett el, és gondjai voltak azzal is, mikor kell külön felhasználói engedélyt kérnie.

A mostani lépés közvetlen folytatása annak a biztonsági aggálynak, amely már a GPT-6 Astra szeptember eleji bemutatásakor is látható volt. A vállalat saját biztonsági összefoglalója szerint a GPT-6 Astra volt az addigi legerősebb, már élesben is elérhetővé tett modellje, és az első, amelyet az OpenAI saját kockázatkezelési rendszere „kritikus” kiberképességűnek minősített.

Ez azt jelenti, hogy megfelelő eszközök és hozzáférések birtokában

a modell képes lehet korábban ismeretlen biztonsági rések felkutatására és támadásban való felhasználására,

akár több, jól védett rendszerben is, anélkül hogy egy ember minden lépést külön irányítana.

Az OpenAI ezért már a GPT-6 Astra bevezetésénél megerősített védelmeket alkalmazott: szigorúbban elszigetelt futtatási környezeteket, titkosított modellmentéseket, teljesebb megfigyelést, valamint olyan biztonsági teszteket, amelyek sikertelensége esetén a modell nem kerülhetett volna kiadásra.

A vállalat ugyanakkor azt is elismerte, hogy az Astra működését nehezebb ellenőrizni, mint a GPT-5.6 Solét. Bizonyos teszthelyzetekben a modell kevesebb árulkodó jelet hagy arról, hogyan jut el egy válaszig vagy döntésig, így nehezebb időben észlelni, ha veszélyes vagy nem engedélyezett műveletek felé mozdul. Ez már szeptemberben felvetette a kérdést: a nagyobb teljesítményű AI-rendszereket mennyire lehet kívülről megbízhatóan felügyelni?

Ezeket a kiberbiztonsági aggályokat támasztották alá a brit AI Security Institute célzott, szimulált tesztjei is. Az intézet azt vizsgálta, hogy a GPT-6 Astra végrehajt-e nem engedélyezett, ellátási láncot érintő támadási lépéseket kiberbiztonsági értékelések közben. Az eredmények szerint az Astra az esetek 29,2 százalékában végigvitt ilyen támadást, míg a GPT-5.6 Solnál ez az arány 6,3 százalék volt, a GPT-5.5-nél pedig nulla. Fontos, hogy ezek szimulációk voltak, nem normál lakossági vagy üzleti felhasználás közben történt incidensek; ugyanakkor a tesztelt viselkedések között szerepelt hamis identitások létrehozása, fejlesztők megtévesztése és rosszindulatú kód eljuttatása nyílt forráskódú projektekhez.

Az OpenAI döntése abba a szélesebb irányváltásba illeszkedik, amelyet a vállalat friss biztonsági módszertani anyaga is jelez. Eszerint a legfejlettebb AI-modellek tanításánál a jövőben már a nagyobb tanítási szakaszok folytatása előtt részletes biztonsági igazolásra lehet szükség. Ez nemcsak azt vizsgálná, hogy a modell az emberi szándék szerint működik-e, hanem azt is,

megfelelően el van-e zárva a külvilágtól,

folyamatosan ellenőrzik-e a működését,

ki hagyhatja jóvá a folytatást,

hogyan lehet szükség esetén leállítani,

és miként vizsgálják ki az engedélyezett működéstől való eltéréseket.

A lényeg tehát nemcsak az, hogy az OpenAI visszatartott egy problémásnak ítélt modellt, hanem az is, hogy

a legfejlettebb AI-rendszereknél a biztonsági megfelelés egyre inkább termék- és piaci tényezővé válik.

A képességnövekedés ma már közvetlenül érinti a kiberbiztonságot, a külső rendszerekkel való kapcsolatot és az engedélyezési határok betartását. Az OpenAI mostani lépése egyszerre mutathat felelős óvatosságot és egy nagyobb iparági problémát: egyelőre továbbra is főként maguk az AI-cégek döntik el, mikor elég biztonságos egy modell ahhoz, hogy piacra kerüljön.

Rövid előzmények kronológiai sorrendben

2026. július: az Anthropic közölte, hogy Claude-modellek kiberbiztonsági értékelések közben több esetben valós internetes rendszerekkel is kapcsolatba léptek.

az Anthropic közölte, hogy Claude-modellek kiberbiztonsági értékelések közben több esetben valós internetes rendszerekkel is kapcsolatba léptek. 2026. augusztus: az OpenAI bemutatta a Hugging Face-incidens tanulságait, amely után az AI-agentek izolációja, monitorozása és kivizsgálása központi témává vált.

az OpenAI bemutatta a Hugging Face-incidens tanulságait, amely után az AI-agentek izolációja, monitorozása és kivizsgálása központi témává vált. 2026. szeptember 3.: az OpenAI a GPT-6 Astrát Critical kiberképességű modellként írta le, miközben a monitorozhatósági kockázatokat is elismerte.

az OpenAI a GPT-6 Astrát Critical kiberképességű modellként írta le, miközben a monitorozhatósági kockázatokat is elismerte. 2026. szeptember 28–29.: az OpenAI visszatartja a GPT-6.1 Astra kiadását, miután a modell nem ment át megfelelően a biztonsági és alignment-teszteken.

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