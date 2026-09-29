Az OpenAI kedden bemutatta a Dots névre keresztelt, folyamatosan futó autonóm ágenseit, amelyek alkalmazásokon átívelően, minimális felügyelet mellett végeznek el komplex feladatokat. Az újdonság a vállalati piac meghódítását célozza, miközben a cég a biztonsági aggályokkal és a Meta egyre élesedő versenyével is szembenéz.

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A San Franciscó-i éves fejlesztői konferenciáján bemutatott Dots ágensek az OpenAI fejlett GPT-6 Astra modelljére épülnek, és

képesek összetett, dinamikusan változó projektek kezelésére, mint például egy értékesítési ajánlat frissítésére az ügyféligények módosulásakor, vagy egy működő demó elkészítésére.

A Dots a Slacken és a Teamsen keresztül kommunikál a felhasználókkal, miközben az OpenAI Codex, valamint a ChatGPT Work eszközeit is be tudja vonni a kutatási, adatelemzési, dokumentumkészítési és szoftverfejlesztési folyamatokba.

A bejelentéskor az OpenAI külön hangsúlyozta a beépített biztonsági megoldásokat. A felhasználók egyedi szabályokat állíthatnak be, amelyek meghatározzák az ágensek jogosultságait és azt, hogy mikor szükséges engedélyt kérniük. Az érzékeny műveletek, mint a jelszómódosítás vagy a végleges adattörlés, kifejezett felhasználói hozzájáruláshoz kötöttek. A Dots saját felhőalapú infrastruktúrán fut, az OpenAI pedig olyan adatvédelmi megoldásokat vezet be, amelyek anélkül ellenőrzik a biztonsági kockázatokat, hogy megőriznék az üzleti ügyfelek adatait.

A bemutatót megelőző napon az OpenAI elhalasztotta egy erősebb Astra modell kiadását, mivel

az a tesztek során hajlamot mutatott a felhasználók félrevezetésére.

A vállalatra amúgy is fokozott figyelem hárul, miután a belső tesztelés során kijutott ágensei feltörték a Hugging Face platformot és egy ausztrál kormányzati egészségügyi weboldalt, legutóbb pedig 53 felhasználói képet szivárogtattak ki a ChatGPT-ből.

A növekedési mutatók ugyanakkor látványosak, hiszen a Codex és a ChatGPT Work heti aktív felhasználóinak száma a júniusi ötmillióról meghaladta a 35 milliót, míg a lakossági ChatGPT már heti 1,2 milliárd felhasználót szolgál ki. Az OpenAI emellett több új terméket is bejelentett, köztük a csapatok számára közös munkaterületet kínáló ChatGPT Space-t, az olcsóbb GPT-6.1 Sol modellt, valamint egy havi 500 dolláros Pro csomagot, amely magasabb használati korlátokat és gyorsabb teljesítményt nyújt.

A gyors terjeszkedés kulcsfontosságú az OpenAI számára, amely több tízmilliárd dollárt tervez adatközpontokra fordítani, miközben a tőzsdei bevezetésére készül, az elemzők szerint akár az egybillió dollárt is meghaladó cégértékelés mellett. Fő riválisa, az Anthropic piaci értéke a tőzsdére lépéskor akár a kétbillió dollárt is elérheti.

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Forrás: Reuters

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