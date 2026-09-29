Megszólalt a Morgan Stanley neves stratégája: megremeghetnek a tőzsdék, de pont erre van most szükség

Az amerikai kötvénypiacon az elmúlt hetekben történelmi mértékű eladási hullám söpört végig, melynek során a 30 éves államkötvény hozama 22 éves csúcsra ugrott, a 10 éves papíré pedig 2007 óta nem látott szintet ért el. Wilson figyelmeztetett, hogy

amennyiben a hozamok nem kezdenek hamarosan csökkenni, az S&P 500 akár 5-10 százalékos esést is elszenvedhet.

A stratéga ugyanakkor nem feltétlenül látna ebben tragédiát, hiszen mint fogalmazott, egy ilyen indexszintű korrekció gyakran éppen a hónapok óta a felszín alatt zajló átrendeződés lezárását jelenti.

Wilson rámutatott, hogy a kétéves államkötvény hozama már jóval meghaladja a Fed kamatpályára vonatkozó előrejelzését. A hozam a napokban elérte a 4,941 százalékot, ami messze felülmúlja a jegybank 2026-ra és 2027-re vetített 4,1, illetve 2028-ra jelzett 3,9 százalékos mediánértékét. Mindez szerinte arra utal, hogy a kötvénypiac rövid távon túlságosan szigorú monetáris politikát áraz.

A befektetőknek Wilson szerint elsősorban a kötvénypiaci volatilitást és az esetleges finanszírozási feszültségeket érdemes figyelniük, valamint azt, hogy ezek átgyűrűznek-e a részvénypiacra. Ha a nyomás enyhül, a piacszélességi mutatók javulhatnak, ami újabb emelkedést hozhat, ellenkező esetben viszont további korrekcióra kell számítani.

A szakember kiemelte, hogy azok az ágazatok, amelyek a recesszió mélypontjáról a legerőteljesebben pattantak vissza – például az autóipar, a félvezetőgyártók és az ipari szektor –, az utóbbi időszakban a leggyengébb teljesítményt nyújtották. Ez jellemzően akkor következik be, amikor a gazdasági ciklus éretté válik, és a Fed kamatemelési ciklusba kezd.

Ilyen környezetben a piac inkább a stabil profitmarzsot, a szabad cash flow-t, a működési hatékonyságot és a megemelt eredményelőrejelzéseket jutalmazza. Wilson ezért továbbra is a minőségi nagyvállalati részvényeket részesíti előnyben, különösen az alacsony eszközigényű, szolgáltatásalapú és díjbevételre épülő üzleti modelleket.

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