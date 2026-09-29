Megszólalt Donald Trump: szerinte csak egy beteg összeesküvés-elmélet az, amitől most rengetegen rettegnek

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A Kongói Demokratikus Köztársaság külügyminisztere, Thérèse Kayikwamba Wagner élesen fogalmazott, amikor kijelentette, hogy a fejlődő országok nem szoríthatók a máshol kifejlesztett technológiák puszta felhasználóinak szerepébe, és nem lehetnek olyan szabályok passzív elszenvedői, amelyek megalkotásában nem vettek részt. Hozzátette,

a 21. század technológiai átalakulása nem ismételheti meg a korábbi évtizedek gazdasági egyenlőtlenségeit.

A Biztonsági Tanács mesterséges intelligenciával foglalkozó ülésén a vezető fejlesztőműhelyek irányítói is felszólaltak: az OpenAI-t képviselő Sam Altman és az Anthropic vezetője, Dario Amodei egyaránt a kormányok közötti együttműködés szükségességét hangsúlyozta. A Világbank múlt havi jelentése szerint a fejlődő országok az MI révén akár egyetlen évtized alatt egy évszázadnyi fejlődést is elérhetnek, ha gyorsan intézkednek az energiaellátás, a digitális konnektivitás és a képzettségbeli hiányosságok terén. A Nemzetközi Valutaalap júliusban azt közölte, hogy az MI a szubszaharai Afrika gazdaságát megfelelő feltételek mellett mintegy 4 százalékkal bővítheti a következő évtizedben.

António Guterres ENSZ-főtitkár párhuzamot vont az MI-vel és az éghajlatváltozással kapcsolatos viták között, kijelentve, hogy mindkét kérdésben egyenlő beleszólást kell biztosítani a fejlődő országoknak.

Az éghajlati válság a távoli figyelmeztetésből mindennapi valósággá vált, a mesterséges intelligencia pedig olyan sebességgel haladt előre, amely még megalkotóit is meglepte

– mondta. Guterres és a globális Dél vezetői az elszigetelt nemzeti válaszok helyett összehangolt, globális fellépést sürgettek.

Markánsan más hangot ütött meg Donald Trump amerikai elnök, aki

az MI-vel kapcsolatos kockázatokat "átverésnek" és "beteg összeesküvés-elméletnek" minősítette.

Szerinte ezek ugyanolyan eltúlzottak, mint az éghajlatváltozással kapcsolatos figyelmeztetések, és ugyanazok terjesztik őket, akik korábban azt állították, hogy 12 éven belül mindenki meghal a globális felmelegedés miatt.

John Briceño belizei miniszterelnök árnyaltabban közelítette meg a kérdést. Kiemelte, hogy jó kormányzás mellett az MI szélesítheti a tudáshoz való hozzáférést és javíthatja a közszolgáltatásokat, rossz kormányzás mellett viszont mélyíti az egyenlőtlenségeket, kiszolgáltatottá teszi a fejlődő országokat, és munkahelyek tömegeit szüntetheti meg.

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Forrás: Reuters

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