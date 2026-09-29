Megtette első útját az Airbus legújabb repülőgépe

Kedden végrehajtotta első felszállását az Airbus A350F teherszállító repülőgépe, amellyel az európai repülőgépgyártó a Boeing évtizedes piaci fölényét kívánja megtörni a légi áruszállítás területén.

Az A350-es hosszú távú utasszállító ablakok nélküli teherváltozata egy négyórás repüléssel emelkedett a levegőbe, ezzel megkezdődött a kilenc hónapig tartó tanúsítási tesztsorozat.

A gép a tervek szerint 2027-ben állhat forgalomba,

ahol a Boeing 777-es szériájának közvetlen vetélytársa lesz.

A globális kereskedelem értékének mintegy harmada légi úton bonyolódik, ennek fele pedig kifejezetten teherszállításra tervezett gépeken utazik, nem pedig utasszállítók raktereiben. Az ágazat iránti keresletet erősíti, hogy a vörös-tengeri konfliktus akadályozza a tengeri szállítást, a mesterséges intelligencia térnyerése pedig a félvezetők iránti igényt hajtja felfelé.

Az Airbus 2021-ben döntött az A350-alapú teherszállító fejlesztéséről, eredetileg 2025-ös forgalomba állítással számolva. A projekt azonban csúszást szenvedett a beszállítói problémák, valamint a tehertéri ajtajának fejlesztési nehézségei miatt.

A Boeing évtizedek óta uralja a teherszállítók piacát, hiszen előbb a 747-es Jumbo, majd a 767-es, végül pedig a 777F biztosította a dominanciáját. Az Airbus korábbi próbálkozásai rendre kudarcot vallottak, az A330-as teherváltozatát messze felülmúlta a nagyobb 777F az eladási számokban, az A380-as tehergépet pedig még azelőtt törölték, hogy elkészülhetett volna.

Most azonban fordulhat a kocka, ugyanis az A350F-re eddig 115 megrendelés érkezett, míg a Boeing szintén csúszásban lévő 777X gépcsaládjának teherszállító változatából, a 777-8F-ből 81 darabot rendeltek. A Boeing saját előrejelzése szerint a következő húsz évben 930 új, gyárilag teherszállítónak épített repülőgépre lesz szükség, emellett mintegy 2000 utasszállítót alakítanak majd át áruszállítóvá.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Airbus