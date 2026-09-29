Összeomlott a Spotify

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A Downdetector hibabejelentő oldal adatai szerint a problémák a két platformnál szinte egy időben jelentkeztek. A legkiterjedtebb leállást az Egyesült Államokban regisztrálták, ahol a

Spotify esetében több mint 17 ezren, a Claude-nál pedig több mint 11 ezren jelezték a szolgáltatás kimaradását.

A globális fennakadás a hazai felhasználókat sem kímélte, Magyarországon is több százan számoltak be elérhetőségi problémákról.

Az érintett cégek gyorsan reagáltak a tömeges panaszokra. A Spotify az X-en tudatta, hogy tisztában van a fennakadással, és már vizsgálja a probléma forrását. Ezzel párhuzamosan az Anthropic is megerősítette, hogy megnövekedett hibaarányt észleltek a Claude rendszerében, a technikai okok feltárása és a szolgáltatás helyreállítása pedig jelenleg is zajlik.

Frissítés: a Spotify és az Antropic is közölte, hogy helyreállt a szolgáltatásuk.

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