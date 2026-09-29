22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Rendkívüli közgyűlés jön a 4iG-nál
Üzlet

Rendkívüli közgyűlés jön a 4iG-nál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rendkívüli közgyűlést hívott össze a 4iG október 30-ra, a napirendi pontok alapján új vezetőket és felügyelőbizottsági tagokat választhat a közgyűlés.

2026. október 30-án, 10:00 órai kezdettel

hívta össze rendkívüli közgyűlését a 4iG a társaság székhelyére (1013 Budapest, Krisztina körút 39). Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2026. október 30, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel döntés felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedések, új felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselők megválasztása, valamint döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról. A napirendi pontok szerint véleménynyilvánító szavazásra is sor kerül a 2026. évi javadalmazási politika módosításáról.

A határozati javaslatokat legkésőbb október 9-ig közzéteszi a társaság a meghívó szerint.

Még több Üzlet

Elszabadulhat a mesterséges intelligencia? Súlyos figyelmeztetést adott ki az Anthropic

Zuhanás után folytatódik az esés a magyar tőzsdén

A kisvállalkozások felé nyit a Meta új AI-asszisztense

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Zuhanás után folytatódik az esés a magyar tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility