Rendkívüli közgyűlés jön a 4iG-nál

2026. október 30-án, 10:00 órai kezdettel

hívta össze rendkívüli közgyűlését a 4iG a társaság székhelyére (1013 Budapest, Krisztina körút 39). Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2026. október 30, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel döntés felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedések, új felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselők megválasztása, valamint döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról. A napirendi pontok szerint véleménynyilvánító szavazásra is sor kerül a 2026. évi javadalmazási politika módosításáról.

A határozati javaslatokat legkésőbb október 9-ig közzéteszi a társaság a meghívó szerint.

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Címlapkép forrása: Portfolio