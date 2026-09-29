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Sam Altman elárulta: újabb nagy tőkebevonásra készül az OpenAI, de idén nem mennek tőzsdére
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Sam Altman elárulta: újabb nagy tőkebevonásra készül az OpenAI, de idén nem mennek tőzsdére

Portfolio
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Az OpenAI legalább 30 milliárd dolláros tőkebevonásra készül, amellyel a cég értékeltsége elérhetné a csaknem 1400 milliárd dollárt – jelentette a Bloomberg kedden, az ügyletre rálátó forrásokra hivatkozva.  Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A tárgyalások még korai szakaszban járnak, így a feltételek még módosulhatnak. A Bloomberg értesülései szerint a tőkebevonási forduló iránt kifejezetten a befektetői oldalról mutatkozik nagy kereslet. A tervezett finanszírozás áthidaló megoldásként szolgálna, vagyis a tőzsdei bevezetés helyett biztosítana friss forrást a vállalat számára. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a hónap elején közölte, hogy

a cég a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági aggályok miatt 2026-ban még nem lép tőzsdére.

Az OpenAI márciusban zárt le egy tőkebevonási fordulót, amelyben 122 milliárd dollárnyi tőkét vont be, 852 milliárd dollárra emelve a cégértéket. Az újabb kör így alig fél év alatt közel 65 százalékos értékeltségbeli ugrást jelentene.

A cég évesített árbevétele már megközelíti a 70 milliárd dollárt, ami a harmadik negyedév elejéhez képest több mint 70 százalékos növekedést jelent – derült ki a Reuters keddi beszámolójából.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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