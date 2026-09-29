Sokan küzdenek ellene, pedig az életünk múlhat rajta: súlyos állapotot okozhat a túl alacsony testzsír

A testzsír messze nem passzív energiaraktár, hanem aktív szervként működik, amely szabályozza a szervezet alapvető funkcióit. Mikael Rydén, a svéd Karolinska Intézet professzora szerint úgy érdemes elképzelni, mint egy speciális trezort, amely bőség idején tápanyagokat vesz fel, és csak szükség esetén adja ki azokat – ez a rendszer segítette őseinket a táplálékszűkös időszakok átvészelésében. Ezen túl a zsírsejtek hormonokat is termelnek. A legismertebb ezek közül a leptin, amely jelzi az agynak, hogy elegendő energiatartalék áll rendelkezésre, így a szervezet nyugodtan összpontosíthat a szaporodásra vagy az immunvédelemre.
Amikor a testzsír kritikusan alacsony szintre csökken – jellemzően súlyos kalóriamegvonás miatt –, a szervezet energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Az immunrendszer gyengül, az izomszövet lebontása megkezdődik, a csontépítés és a csontok regenerációja pedig leáll. Fredrik Karpe, az Oxfordi Egyetem anyagcsere-kutatója szerint ez sérülékeny, törékeny állapotot eredményez, amelyben a test képtelen megbirkózni egy komolyabb fertőzéssel vagy egészségügyi válsághelyzettel. A szélsőségesen alacsony testzsírszázalék a hormonháztartást is felborítja, így férfiaknál csökkenhet a tesztoszteronszint, nőknél pedig menstruációs zavarok léphetnek fel, vagy akár teljesen elmaradhat a menstruáció.
Érdekes módon több kutatás is megállapította, hogy közép- és időskorban a némi többletsúly jobb túlélési esélyekkel jár kritikus betegség esetén. Az elhízott betegek ugyan nagyobb eséllyel kapnak szív- és érrendszeri megbetegedést, ám kisebb valószínűséggel halnak bele, mint soványabb társaik. Ezt a jelenséget az orvostudomány elhízási paradoxonként ismeri.
Általános irányelvként
az egészséges testzsírszázalék felnőtt férfiaknál 10–20%, nőknél 20–29% körül mozog.
Tamara Hew-Butler sportkutató és csapata több mint 700 sportolót vizsgált DEXA-szkennerrel, és a legalacsonyabb mért érték férfiaknál 10%, nőknél 16% volt – annak ellenére, hogy sok sportoló mindössze 1–2%-ra becsülte a saját testzsírját. A pontos optimum személyenként, nemenként és etnikumonként is eltérhet.
Legalább ennyire fontos az is, hogy hol raktározódik a zsír. A zsigeri zsír – vagyis a belső szervek körül lerakódó hasi zsír – különösen káros, mert gyulladáskeltő anyagokat bocsát ki, emeli a vérnyomást és rontja az inzulinérzékenységet. A testzsír mérésére számos módszer létezik a DEXA-vizsgálattól a bőrredő-mérésen át az okosmérlegekig, de ezek pontossága erősen változó. A legpraktikusabb otthoni mutató a derék-testmagasság arány (az egészséges tartomány 0,4–0,49 között van) és a derék-csípő arány, amely férfiaknál 0,90, nőknél 0,85 felett jelez fokozott kockázatot. A testtömegindex ezzel szemben nem ad megbízható képet a testzsírról, mivel nem tud különbséget tenni az izom- és a zsírszövet között.
Az életkor előrehaladtával a zsírtömeg nő, az izom- és csonttömeg pedig csökken, ezért érdemes odafigyelni a rendszeres testmozgásra és az erőnléti edzésre. A lényeg azonban nem a minél kevesebb testzsír hajszolása, hanem a megfelelő egyensúly megtalálása.
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