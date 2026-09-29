Szennyezte a talajvizet az iváncsai akkumulátorgyár, újabb bírságot kapott

A kormányhivatali vizsgálat megállapította, hogy az iváncsai üzem működése során eltért a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásoktól, ami

a talajvíz szennyeződéséhez vezetett.

A hatóság a környezeti károk megelőzése érdekében azonnali műszaki intézkedéseket rendelt el, és leállíttatta az érintett infrastruktúra működését.

Rövid időn belül ez már a második jelentős szankció, amelyet a gyárnak be kell fizetnie. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki szintén százmillió forintos bírságot a vállalatra, miután olyan súlyos szabálytalanságokat tárt fel, amelyek közvetlenül veszélyeztették a dolgozók egészségét és testi épségét.

A Tisza Párt álláspontja szerint az ilyen volumenű ipari beruházások nem veszélyeztethetik a környezetet és a helyi lakosokat. "A környéken élők biztonsága és a környezet védelme nem alku tárgya" – olvasható a bejegyzésben, amely szerint a foglalkoztatáspolitikai és környezetvédelmi kérdéseket a jövőben kizárólag szigorú és felelős ellenőrzés mellett szabad kezelni.

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