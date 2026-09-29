20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Tömegével törlik a repülőjáratokat Franciaországban
Üzlet

Tömegével törlik a repülőjáratokat Franciaországban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közalkalmazottak sztrájkja miatt kedden számos francia repülőtéren járattörlésekre került sor.

A francia polgári légiközlekedési hatóság (DGAC) közlése szerint a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren helyi idő szerint reggel 7 és este 8 óra között a járatok 5 százalékát törölték. Az Aeroports de Paris által üzemeltetett repülőtér az Air France-KLM egyik fő légikikötője Franciaországban.

A marseille-i repülőtéren a járatok 25 százalékát törölték délután 4 és éjfél között. A DGAC közölte, hogy fennakadás várható a Nantes, Strasbourg, Limoges, Lourdes és Pau regionális repülőterek forgalmában is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Elromlott a hangulat, estek az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility