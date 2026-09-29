Tömegével törlik a repülőjáratokat Franciaországban

Közalkalmazottak sztrájkja miatt kedden számos francia repülőtéren járattörlésekre került sor.

A francia polgári légiközlekedési hatóság (DGAC) közlése szerint a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren helyi idő szerint reggel 7 és este 8 óra között a járatok 5 százalékát törölték. Az Aeroports de Paris által üzemeltetett repülőtér az Air France-KLM egyik fő légikikötője Franciaországban.

A marseille-i repülőtéren a járatok 25 százalékát törölték délután 4 és éjfél között. A DGAC közölte, hogy fennakadás várható a Nantes, Strasbourg, Limoges, Lourdes és Pau regionális repülőterek forgalmában is.

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