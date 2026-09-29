Vége a szabad rablásnak? Rendkívüli bírósági döntést hagytak helyben a mesterséges intelligencia betanításáról

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A philadelphiai székhelyű, 3. szövetségi fellebbviteli bíróság elutasította a Ross Intelligence érvelését, amely szerint a keresőmotorja a Thomson Reuters Westlaw platformjáról származó adatokat a méltányos használat (fair use) elve alapján hasznosította. A bíróság határozatának részletes indoklása egyelőre nem nyilvános.

A Thomson Reuters még 2020-ban indított eljárást a Ross Intelligence ellen. A kereset szerint a jogi kutatócég több ezer úgynevezett headnote-ot, vagyis a bírósági határozatokat összefoglaló jogi kivonatot másolt le a Westlaw rendszeréből, hogy azokkal tanítsa be saját, mesterségesintelligencia-alapú jogi keresőmotorját. A Ross Intelligence 2021-ben leállította platformját, a lépést pedig a pereskedés magas költségeivel indokolta.

A jogi eljárás azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert ez az első olyan, MI-tanítást érintő szerzői jogi vita, amelyben amerikai fellebbviteli bíróság hozott döntést. Fontos különbség ugyanakkor, hogy a Thomson Reuters ügye nem a generatív MI-t érinti – azaz nem egy új tartalmakat előállító rendszert –,

hanem egy olyan keresőmotort, amely a betanítás révén a felhasználói lekérdezésekre releváns bírósági döntéseket azonosított.

A méltányos használat kérdése kulcsfontosságú a teljes MI-szektor számára. A technológiai vállalatok azzal érvelnek, hogy rendszereik alapvetően átalakítják a szerzői jogi védelem alatt álló műveket, míg a jogtulajdonosok szerint a cégek a saját munkájukkal rivalizáló tartalmakat állítanak elő. Az elsőfokú bíróság tavaly kimondta, hogy a Ross kizárólag azért használta fel a kivonatokat, hogy megkönnyítse egy konkurens jogi kutatóeszköz kifejlesztését, így a felhasználás nem tekinthető átalakító jellegűnek. Ezt a megállapítást a fellebbviteli bíróság most helybenhagyta.

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Forrás: Reuters

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