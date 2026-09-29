Zuhanás után folytatódik az esés a magyar tőzsdén

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Már mínuszban a BUX
A kezdeti optimizmust gyorsan felváltotta az esés a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,3 százalékos mínuszban áll.
Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is
Elemzők aggodalmukat fejezték ki a PepsiCo stratégiája miatt, miután kiderült, hogy a vállalat az idei árcsökkentéseket követően ismét emeli egyes termékeinek, többek között chipsek és üdítőitalok árát. A lépés a részvény leminősítéséhez és a célárak csökkentéséhez vezetett - írja a Marketwatch.
Óvatos emelkedés Európa piacain
Kisebb pluszban vannak a vezető európai tőzsdék: a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
A BUX index 0,2 százalékos emelkedésben van a nyitást követően. A tegnapi napot 1,4 százalékos mínuszban fejezte be a börze, az OTP esésének betudhatóan.
Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be
A Samsung Electronics és öt leányvállalata összesen egymilliárd dollárt fektet a Helix Digital Infrastructure nevű, mesterségesintelligencia-infrastruktúrával foglalkozó vállalatba, amelyet a KKR globális befektetési cég alapított, és amelynek az Nvidia is az alapító befektetői között szerepel - írta a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken jellemzően esés látszott: a japán Nikkei 225 1,11, a Topix 1,67 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi 0,4, a Kosdaq 0,78 százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng 0,57, a kínai CSI 300 pedig 0,29 százalékkal gyengült. A régióból az ausztrál S&P/ASX 200 lógott ki, amely 0,1 százalékkal emelkedett.
- Kisebb eséssel indulhat a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,36 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Kedden Európában a spanyol szeptemberi infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatindexei érkeznek. A spanyol adat már előzetes jelzést adhat a pénteki euróövezeti infláció előtt. Az Egyesült Államokban a júliusi lakásárak mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül fókuszba: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiaci helyzet megítéléséhez ad támpontot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 77,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 481,51
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|7,1%
|11,3%
|50,1%
|S&P 500
|7 683,69
|-0,8%
|-1,0%
|-0,4%
|12,2%
|15,7%
|76,5%
|Nasdaq
|30 276,81
|-1,1%
|-0,7%
|2,9%
|19,9%
|23,6%
|105,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 877,62
|-0,7%
|1,3%
|-0,8%
|30,9%
|45,2%
|118,3%
|Hang Seng
|24 642,51
|0,5%
|-1,6%
|-3,7%
|-3,9%
|-5,7%
|0,6%
|CSI 300
|4 340,76
|-2,2%
|-4,4%
|-5,8%
|-6,2%
|-4,6%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 374,42
|-0,1%
|-0,8%
|-4,5%
|3,6%
|6,9%
|66,4%
|CAC
|8 078,48
|0,0%
|-0,7%
|-3,8%
|-0,9%
|2,6%
|24,2%
|FTSE
|10 684,88
|-0,1%
|-0,5%
|-1,3%
|7,6%
|15,1%
|52,0%
|FTSE MIB
|51 759,9
|-0,2%
|-1,2%
|-1,6%
|15,2%
|21,4%
|102,4%
|IBEX
|19 600,3
|-0,5%
|-0,6%
|-2,2%
|13,2%
|27,7%
|123,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|149 155,41
|-1,4%
|-2,5%
|-1,0%
|34,3%
|50,3%
|189,9%
|ATX
|7 012,13
|1,0%
|1,6%
|3,3%
|31,7%
|50,7%
|93,3%
|PX
|2 721,27
|0,0%
|-1,1%
|-3,1%
|1,3%
|16,8%
|105,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 100
|-3,9%
|-4,6%
|-4,1%
|25,6%
|51,6%
|151,2%
|Mol
|5 230
|1,6%
|1,1%
|3,6%
|77,9%
|90,9%
|111,2%
|Richter
|12 400
|-0,6%
|-3,9%
|-7,3%
|25,7%
|26,9%
|47,0%
|Magyar Telekom
|2 560
|0,8%
|0,2%
|2,2%
|42,9%
|41,1%
|501,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,37
|16,6%
|2,5%
|17,5%
|73,5%
|49,4%
|31,8%
|Brent
|104,26
|0,0%
|3,8%
|16,6%
|71,3%
|48,7%
|32,4%
|Arany
|4 120,15
|-3,7%
|-5,3%
|-9,7%
|-4,7%
|9,2%
|137,2%
|Devizák
|EURHUF
|368,0500
|0,7%
|1,6%
|0,9%
|-4,1%
|-5,9%
|2,3%
|USDHUF
|323,8736
|1,0%
|2,6%
|3,1%
|-0,9%
|-3,1%
|5,1%
|GBPHUF
|428,0701
|0,7%
|1,5%
|0,4%
|-2,8%
|-4,4%
|2,7%
|EURUSD
|1,1364
|-0,3%
|-1,0%
|-2,2%
|-3,2%
|-2,8%
|-2,7%
|USDJPY
|157,1500
|0,0%
|-0,2%
|-1,7%
|0,3%
|5,1%
|41,0%
|GBPUSD
|1,3250
|0,0%
|-0,9%
|-2,4%
|-1,5%
|-1,1%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 461,63
|-0,7%
|-3,6%
|7,2%
|-5,9%
|-23,9%
|103,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,23
|1,5%
|5,7%
|10,9%
|25,7%
|25,7%
|241,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,62
|0,6%
|5,6%
|11,7%
|26,5%
|33,9%
|-1 928,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,95
|1,7%
|3,3%
|5,5%
|-13,4%
|-14,1%
|76,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: narvikk
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