20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Zuhanás után folytatódik az esés a magyar tőzsdén
Üzlet

Zuhanás után folytatódik az esés a magyar tőzsdén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ma is elsősorban az irán konfliktus friss fejleményei és az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos információk vannak a befektetők fókuszában. Tegnap hangulatromlás volt a tőzsdéken, miközben tovább emelkedtek az amerikai állampapírhozamok - a befektetők attól tartanak, hogy a tartósan magas infláció újabb kamatemelésekre késztetheti a Fedet. Egyelőre óvatos emelkedést láthatunk az európai tőzsdéken, a tegnapi zuhanást követően a BUX egyelőre esik.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megosztás

Már mínuszban a BUX

A kezdeti optimizmust gyorsan felváltotta az esés a magyar tőzsdén, a BUX index már 0,3 százalékos mínuszban áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is

Elemzők aggodalmukat fejezték ki a PepsiCo stratégiája miatt, miután kiderült, hogy a vállalat az idei árcsökkentéseket követően ismét emeli egyes termékeinek, többek között chipsek és üdítőitalok árát. A lépés a részvény leminősítéséhez és a célárak csökkentéséhez vezetett - írja a Marketwatch.

Tovább a cikkhez
Áremelések jönnek a Pepsinél: drágulnak a chipsek is
Megosztás

Óvatos emelkedés Európa piacain

Kisebb pluszban vannak a vezető európai tőzsdék: a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kisebb pluszban a magyar tőzsde

A BUX index 0,2 százalékos emelkedésben van a nyitást követően. A tegnapi napot 1,4 százalékos mínuszban fejezte be a börze, az OTP esésének betudhatóan.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be

A Samsung Electronics és öt leányvállalata összesen egymilliárd dollárt fektet a Helix Digital Infrastructure nevű, mesterségesintelligencia-infrastruktúrával foglalkozó vállalatba, amelyet a KKR globális befektetési cég alapított, és amelynek az Nvidia is az alapító befektetői között szerepel - írta a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Tovább a cikkhez
Nagy tétet tesz az AI-boomra a Samsung, egymilliárd dollárt fektet be
Megosztás

Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken jellemzően esés látszott: a japán Nikkei 225 1,11, a Topix 1,67 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi 0,4, a Kosdaq 0,78 százalékot esett, míg a hongkongi Hang Seng 0,57, a kínai CSI 300 pedig 0,29 százalékkal gyengült. A régióból az ausztrál S&P/ASX 200 lógott ki, amely 0,1 százalékkal emelkedett.
  • Kisebb eséssel indulhat a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékkal, a CAC és a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,36 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Kedden Európában a spanyol szeptemberi infláció, valamint az euróövezet fogyasztói bizalmi és gazdasági hangulatindexei érkeznek. A spanyol adat már előzetes jelzést adhat a pénteki euróövezeti infláció előtt. Az Egyesült Államokban a júliusi lakásárak mellett az augusztusi JOLTS-jelentés kerül fókuszba: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiaci helyzet megítéléséhez ad támpontot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 77,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 481,51 -0,7% -1,1% -3,9% 7,1% 11,3% 50,1%
S&P 500 7 683,69 -0,8% -1,0% -0,4% 12,2% 15,7% 76,5%
Nasdaq 30 276,81 -1,1% -0,7% 2,9% 19,9% 23,6% 105,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 877,62 -0,7% 1,3% -0,8% 30,9% 45,2% 118,3%
Hang Seng 24 642,51 0,5% -1,6% -3,7% -3,9% -5,7% 0,6%
CSI 300 4 340,76 -2,2% -4,4% -5,8% -6,2% -4,6% -11,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 374,42 -0,1% -0,8% -4,5% 3,6% 6,9% 66,4%
CAC 8 078,48 0,0% -0,7% -3,8% -0,9% 2,6% 24,2%
FTSE 10 684,88 -0,1% -0,5% -1,3% 7,6% 15,1% 52,0%
FTSE MIB 51 759,9 -0,2% -1,2% -1,6% 15,2% 21,4% 102,4%
IBEX 19 600,3 -0,5% -0,6% -2,2% 13,2% 27,7% 123,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 149 155,41 -1,4% -2,5% -1,0% 34,3% 50,3% 189,9%
ATX 7 012,13 1,0% 1,6% 3,3% 31,7% 50,7% 93,3%
PX 2 721,27 0,0% -1,1% -3,1% 1,3% 16,8% 105,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 100 -3,9% -4,6% -4,1% 25,6% 51,6% 151,2%
Mol 5 230 1,6% 1,1% 3,6% 77,9% 90,9% 111,2%
Richter 12 400 -0,6% -3,9% -7,3% 25,7% 26,9% 47,0%
Magyar Telekom 2 560 0,8% 0,2% 2,2% 42,9% 41,1% 501,6%
Nyersanyagok              
WTI 99,37 16,6% 2,5% 17,5% 73,5% 49,4% 31,8%
Brent 104,26 0,0% 3,8% 16,6% 71,3% 48,7% 32,4%
Arany 4 120,15 -3,7% -5,3% -9,7% -4,7% 9,2% 137,2%
Devizák              
EURHUF 368,0500 0,7% 1,6% 0,9% -4,1% -5,9% 2,3%
USDHUF 323,8736 1,0% 2,6% 3,1% -0,9% -3,1% 5,1%
GBPHUF 428,0701 0,7% 1,5% 0,4% -2,8% -4,4% 2,7%
EURUSD 1,1364 -0,3% -1,0% -2,2% -3,2% -2,8% -2,7%
USDJPY 157,1500 0,0% -0,2% -1,7% 0,3% 5,1% 41,0%
GBPUSD 1,3250 0,0% -0,9% -2,4% -1,5% -1,1% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 83 461,63 -0,7% -3,6% 7,2% -5,9% -23,9% 103,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,23 1,5% 5,7% 10,9% 25,7% 25,7% 241,0%
10 éves német állampapírhozam 3,62 0,6% 5,6% 11,7% 26,5% 33,9% -1 928,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,95 1,7% 3,3% 5,5% -13,4% -14,1% 76,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Kitört az euró, a nagy pénz mégis a másik oldalon áll — három kérdés dönt a folytatásról

Az AI már részvényt is vesz helyettünk – új világ jön a kisbefektetőknek

Olaszország aggasztja a befektetőket

Címlapkép forrása: narvikk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Elromlott a hangulat, estek az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility