A kihívások ellenére tartja stratégiáját az AutoWallis

Az AutoWallis a rendkívül hullámzó és kihívásokkal teli autópiaci környezetben is fenntartja növekedési stratégiáját, de a növekedési projektek finanszírozása és a szigorú mérlegmenedzsment érdekében a következő két évben várhatóan nem fizet osztalékot – jelentette be Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a társaság befektetői napján.

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Az európai autópiacon végbemenő átrendeződés legfőbb mozgatórugója a kínai márkák rendkívül intenzív térnyerése - kezdte előadását az AutoWallis vezérigazgatója. A kínai gyártók piaci részesedése az európai újautó-értékesítésben idén elérte a 12 százalékot, ami szinte minden hagyományos európai gyártót felkészületlenül ért, és profit warningok kiadására kényszerítette őket. A globális vámháború – élén az amerikai intézkedésekkel és az Európai Unió által kivetett, akár 35 százalékos kiegészítő elektromosautó-vámokkal – rövid távon erős alkalmazkodási kényszert teremtett, ami látványosan felgyorsította a hibrid hajtásláncok terjedését a tisztán elektromos modellekkel szemben.

A kínai gyártók agresszív árazási stratégiát követnek, amelynek során feláldozzák a marzsokat a piaci részesedés megszerzése érdekében. Ez a folyamat éles árversenyt szül, ami kedvezőtlenebb helyzetbe hozza a hagyományos autógyártókat. Az új ázsiai márkák bevezetése emellett a forgalmazók számára is számottevő kezdeti ráfordításokkal jár.

A legutóbbi két negyedévben az AutoWallis számaiban már megmutatkoztak az iparági nehézségek: a marzsokra nehezedő nyomás, az értékesítési volumenek csökkenése és a bérköltségek emelkedése. Ezt tetézte a devizahatás is: miközben az első negyedévben a bevételek közel 60-70 százaléka nem forintban keletkezett, a forint második negyedéves, mintegy 10 százalékos erősödése a forintban prezentált eredményeket számszakilag csökkentette.

Ehhez jöttek még hozzá az üzletfejlesztések jelentős kezdeti költségei:

Míg egy klasszikus cégfelvásárlás az első naptól kezdve azonnali nyereséget hoz, és a vételár csak a mérleget érinti, addig a saját márkás üzletfejlesztések az első időszakban elkerülhetetlenül veszteségesek, így közvetlenül a profitot terhelik. Ezt a rövid távú nyomást azonban vállalnunk kell a jövőbeli növekedési bázis kiépítéséért.

- mondta Ormosy.

A vállalat az első félévben 1,3 milliárd forintot költött új üzletfejlesztési projektekre (például a Geely és a Zeekr márkák bevezetésére),

ez a tétel az év egészében várhatóan 3,5 milliárd forintra növekszik.

A cégvezetés azzal kalkulál, hogy bár az új márkák felvétele a kínálatba rövid távon rontja a mutatókat, stratégiai távlatban ellensúlyozni fogja a korábbi márkák eladásainak csökkenését. A társaság fókuszában továbbra is az importőri hálózat bővítése, a kiskereskedelmi üzletág erősítése és a mobilitási szolgáltatások fejlesztése áll.

A cég az elmúlt másfél évben nem hajtott végre klasszikus vállalatfelvásárlást, amit a megváltozott kamatkörnyezet, az árfolyam-ingadozások és a piaci bizonytalanságok miatti szigorúbb kockázatértékelés indokol. Ennek ellenére a társaság akvizíciós csatornája rendkívül aktív: az elmúlt három-négy évben 222 lehetőséget vizsgáltak meg, 152 ajánlatot vagy tendert nyújtottak be, és 40 ügyben jutottak el a konkrét döntési fázisig. A menedzsment szerint a jelenlegi piaci átrendeződés a kihívások mellett új üzletfejlesztési és akvizíciós lehetőségeket is teremt, ami hosszú távon támogatja a vállalat regionális terjeszkedését és a kitűzött eredmények elérését.

A vezérigazgató azt is kiemelte, hogy a régióban zajló importőri jogok átruházásának az AutoWallis az egyik legaktívabb szereplője: az elmúlt hét évben a térségben gazdát cserélt 86 importőri jog 22 százalékát a magyar vállalat szerezte meg, miközben az öt legnagyobb nemzetközi versenytárs összesen osztozott a tranzakciók 42 százalékán. Ezen ügyletek 86 százaléka közvetlen szerződéses jogszerzés volt, nem pedig cégvásárlás. A terjeszkedés kiemelt célpontja Lengyelország, amely a globális top 20 autópiac közé tartozik.

Ormosy Gábor rámutatott, hogy az egyes márkák teljesítményét tekintve a vállalat több területen is túlteljesíti a piaci átlagot: az Opelnél a legjobb független importőri címet érték el, a Dacia esetében piacvezetők, míg Szlovéniában – részben az állami elektromosautó-támogatásoknak köszönhetően – 17 százalékos növekedést realizáltak.

A vállalatcsoport diverzifikációs stratégiájának sikerét mutatja, hogy a mobilitási üzletág (amely magában foglalja a wigo car sharing szolgáltatást, az autóbérlést és a flottakezelést) a nehéz piaci környezetben is 25 százalékkal tudott növekedni.

A mobilitási szegmensünk ma már mintegy 2 milliárd forintos EBITDA-val járul hozzá a csoport eredményéhez. Ez a teljesítmény a csoportszintű EBITDA 38 százalékát adja, amivel a divízió gyakorlatilag idő előtt teljesítette a 2028-ra kitűzött stratégiai céljait, annak ellenére, hogy a teljes árbevételnek csupán az 5 százalékát képviseli.

A belső hatékonyság javítása érdekében az AutoWallis strukturális átalakításokat hajtott végre a logisztikai területen, amely évente mintegy 55 ezer gépjármű mozgatásáért felelős. A beszerzési szinergiák kihasználásával, a logisztika újraszervezésével és a marketingköltségek értékesítési volumenekhez igazításával a menedzsment idén nagyságrendileg 2 milliárd forintos költségmegtakarítást irányzott elő.

Az AutoWallis vezetése kiemelten kezeli a tőkeerős mérleg megőrzését és a hitelezők által vizsgált mutatók stabilan tartását. Mivel a piaci átrendeződés és a konszolidációs kényszer felgyorsult, a társaság a felhalmozott tőkét és a megtermelt nyereséget a piaci pozíciók megerősítésére, valamint az új üzletfejlesztések finanszírozására kívánja fordítani.

A következő két évben a menedzsment előreláthatólag nem fog osztalékfizetésre javaslatot tenni a részvényeseknek. Amennyiben a folyamatban lévő tárgyalásokból olyan méretű akvizíció valósul meg, amely tőkebevonást tesz szükségessé, az AutoWallis vezetése mérlegelni fogja a nemzetközi tőzsdékre lépés lehetőségét is a Budapesti Értéktőzsde mellett.

Forrás: AutoWallis

Címlapkép forrása: Portfolio