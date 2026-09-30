Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni.

Vegyes a kép az amerikai részvénypiacokon, a Nasdaq több mint 1 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 is erősödik, míg a Dow Jones lényegében stagnál.

A Dow Jones 51 322,8 ponton áll, ami 0,05 százalékos csökkenést jelent.

Az S&P 500 0,56 százalékos emelkedéssel 7 713,8 ponton jár.

A Nasdaq 1,03 százalékkal került feljebb, jelenleg 27 074,9 ponton áll.

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A friss amerikai PCE-infláció a vártnál kedvezőbben alakult: az éves mutató augusztusban 3,4 százalékra lassult az előző havi 3,7 százalékról, míg a maginfláció 3,0 százalékra mérséklődött a korábbi 3,3 százalékról. Az állampapírpiacon ugyanakkor nem hozott jelentős megkönnyebbülést az adat, a 10 éves amerikai kötvényhozam 5,27 százalék, a 30 éves pedig 5,622 százalék körül jár.