Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni.
- A Dow Jones 0,86 százalékos csökkenéssel 50 908,7 ponton zárt.
- Az S&P 500 értéke 7 652,0 pont lett, ami 0,25 százalékos visszaesést jelent.
- A Nasdaq ezzel szemben 0,24 százalékkal emelkedett, és 26 861,1 ponton fejezte be a kereskedést.
Az augusztusi amerikai PCE-infláció éves alapon 3,4 százalékra lassult az előző havi 3,7 százalékról, és a vártnál kedvezőbben alakult. A maginfláció szintén mérséklődött, 3,3-ról 3 százalékra. Az amerikai állampapírpiacon ugyanakkor emelkedtek a hozamok: a tízéves kötvényhozam 5,27 százalék, a harmincéves pedig 5,622 százalék körül alakult.
Szigorú korlátozások jönnek a Polymarketen
A Polymarket predikciós platform új eszközöket vezetett be a kényszeres kereskedés megelőzésére, köztük önkéntes befizetési korlátokat, fiókzárolási lehetőségeket és mentálhigiénés támogatást.
Vegyesen mozognak az amerikai tőzsdék, a Nasdaq vezetésével emelkednek a technológiai részvények
Vegyes a kép az amerikai részvénypiacokon, a Nasdaq több mint 1 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 is erősödik, míg a Dow Jones lényegében stagnál.
- A Dow Jones 51 322,8 ponton áll, ami 0,05 százalékos csökkenést jelent.
- Az S&P 500 0,56 százalékos emelkedéssel 7 713,8 ponton jár.
- A Nasdaq 1,03 százalékkal került feljebb, jelenleg 27 074,9 ponton áll.
A friss amerikai PCE-infláció a vártnál kedvezőbben alakult: az éves mutató augusztusban 3,4 százalékra lassult az előző havi 3,7 százalékról, míg a maginfláció 3,0 százalékra mérséklődött a korábbi 3,3 százalékról. Az állampapírpiacon ugyanakkor nem hozott jelentős megkönnyebbülést az adat, a 10 éves amerikai kötvényhozam 5,27 százalék, a 30 éves pedig 5,622 százalék körül jár.
Esett a Mol és az OTP
A magyar tőzsde több mint 1 százalékos mínuszban zárta a szerdai kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol húzták ma lefelé a magyar indexet.
Nagy mozgás készül a tőzsde egyik legolcsóbb részvényében - Most érdemes nagyon figyelni!
Van egy részvény, amely most az egyik legolcsóbb a piacon, hamarosan pedig nagy lendületet kaphat az árfolyama. Az erős fundamentumok mellé ráadásul erős technikai kép is társul, így most különösen jól járhat az, aki résen van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Többnyire emelkedik Amerika
A Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,4 százalékos pluszban van a nyitást követően. A Dow ezúttal alulteljesítő, 0,1 százalékos mínuszban van az index.
A tecnhológiai részvények számára különösen pozitív, hogy a piac a mai adatokat követően immáron nem áraz kamatemelést októberre, ugyanakkor több fontos közlés is érkezik még a héten, így a valószínűségek akár óráról órára is nagyban változhatnak.
Drasztikus lépésre szánta el magát a Volkswagen
A Volkswagen szerdán bejelentette, hogy élt a bérmegállapodásában szereplő felülvizsgálati záradékkal, és több kollektív szerződést is felmondott a tervezett létszámleépítés feltételeinek megteremtése érdekében.
Most épp nem vár kamatemelést a piac
Néhány nappal ezelőtt a piac gyakorlatilag már biztosra árazta az októberi kamatemelést, a Fed háza tájáról érkező hét eleji kommentárok, illetve a mai adatok hatására azonban ismét arra lát most nagyobb esélyt a piac, hogy nem lesz októberben kamatemelés.
A CME adatai szerint jelenleg közel 53 százalékos esélyt áraznak arra vonatkozóan, hogy a Fed változatlanul hagyja a kamatszintet, és mindössze 47 százalékot arra, hogy újabb emelésre kerül sor.
Iráni háború ide, vagy oda: a vártnál is kisebb az amerikai infláció
Szeptemberben az amerikai foglalkoztatottság 90 ezer fővel bővült, felülmúlva a várakozásokat, miközben az augusztusi PCE infláció 3,4%-on maradt, ami kedvezőbb a vártnál. A második negyedéves GDP-növekedést is felfelé revideálták: az évesített adat 1,5%-ról 2,2%-ra emelkedett. Bár az adatok összességében kedvezőek, a Fed 2%-os inflációs céljától még mindig messze áll a gazdaság. A következő napokban a 2 éves amerikai államkötvényhozamok alakulása lehet irányadó a piaci várakozások szempontjából.
A határidős indexek is felfelé vették az irányt
A határidős indexek jelenlegi állása alapján óvatos, ám többnyire pozitív mozgások jöhetnek az amerikai tőzsdéken. A Dow és az S&P 500 0,1-0,1 százalékos pluszban nyithatnak. A Nasdaq pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
itt vannak az első reakciók
A friss adatokat követően gyengülni kezdett a dollár, így az EUR/USD jegyzése már az 1,137-es szintet is átlépte.
A gyengülő dollár a fémeknek is nagy segítség. Az arany már közel 1 százalékos pluszban van, és átlépte az árfolyam a 4200 dolláros szintet.
Az ezüst ezzel szemben még kisebb, 0,3 százalékos mínuszban vna, bár itt is láthattunk egy felszúrást 61,5 dollár irányába.
Több fontos adat is jött Amerikából
Az amerikai munkaerőpiacról a vártnál kedvezőbb adat érkezett: az ADP jelentése szerint szeptemberben 90 ezerrel nőtt a magánszektorban foglalkoztatottak száma, ami felülmúlta a piaci várakozásokat.
Közben a gazdasági növekedés is erősebbnek bizonyult az előzetesen jelzettnél. Az amerikai GDP a végleges adatok szerint 2,2 százalékkal bővült negyedéves alapon, szemben az 1,5 százalékos várakozással.
Az inflációs oldal ugyanakkor nem okozott kellemetlen meglepetést: a Fed által kiemelten figyelt mag-PCE árindex havi alapon 0,2 százalékkal emelkedett, miközben a piac 0,3 százalékos növekedésre számított.
Szintet lép a Vertikal Group a tőzsdén
A Vertikal Group tőzsdei szeptember 30-tól a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacának Standard kategóriájában folytatja kereskedését - közölte a Budapesti Értéktőzsde.
Nagy mozgás készül a tőzsde egyik legolcsóbb részvényében - Most érdemes nagyon figyelni!
Van egy részvény, amely most az egyik legolcsóbb a piacon, hamarosan pedig nagy lendületet kaphat az árfolyama. Az erős fundamentumok mellé ráadásul erős technikai kép is társul, így most különösen jól járhat az, aki résen van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Június óta nem látott mélyponton az OTP
Az OTP árfolyama már 2 százalékos mínuszban van a szerdai kereskedésben, ezzel pedig egészen június 12-e óta nem látott mélypontra esett a bankpapír.
A héten ezzel már közel 7 százalékot veszített értékéből a részvény, a befektetők azt követően kezdték el adni a részvényt a hét elején, hogy az oroszországi kivonulásról érkeztek hírek.
Hatalmas megrendelést nyert a Boeing
A Boeing nyerte el az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztésére kiírt, 20 milliárd dollár értékű szerződést – jelentette be a Pentagon.
A repülőgépgyártó a Northrop Grummant előzte meg az F/A-XX névre keresztelt, hatodik generációs lopakodó vadászgépért folyó versenyben. A fejlesztési program keretében elsőként tesztgépek készülnek, hosszabb távon azonban a megrendelés értéke a sorozatgyártással és az esetleges külföldi megrendelésekkel akár több száz milliárd dollárra is emelkedhet.
Ez már a Boeing második nagy sikere a hatodik generációs vadászgépek piacán: tavaly a vállalatot választották ki az amerikai légierő új, F-47-es lopakodó vadászgépének fejlesztésére is.
A hírre a vállalat részvényei 3 százalékos pluszban nyithatnak szerdán.
Emelkedés a vezető börzéken, kis esés idehaza
A nyitást követően az angol FTSE 0,7, a német DAX 0,6, a francia CAC pedig 0,4 százalékos emelkedésben van.
A szerdai kereskedés első perceiben a magyar tőzsde az alulteljesítők között van, a BUX mintegy 0,3 százalékot veszített értékéből.
Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi
Van-e még értelme szedánokat gyártani, amikor szinte mindenki SUV-ban akar ülni? A BMW válasza egyértelmű igen, ki is hozták az új 3-as BMW-t, ami neueklassésodik, vagyis megkapja azokat a design elemeket, mint az összes többi új modell. Dingolfingba hívott minket a BMW, hogy részt vegyünk a globális premieren, amit azért bőven átitatott a költségcsökkentés. A németországi eseményen kiderült, hogy mi a különbség az elektromos és a benzines 3-as között, hogy kinek szánják, és kik fogják megvenni az új modellt.
Valami nincs rendben a tőzsdén, egyre nagyobb repedések látszanak a felszín alatt
A vezető amerikai részvényindexek alapján aligha gondolnánk, mekkora árfolyamesések zajlottak le a tőzsdéken az elmúlt hónapokban. Miközben néhány meghatározó vállalat tartja a piacot, egyre több részvény marad ki az emelkedésből, és szaporodnak a gyengeségre utaló jelek. Több nagy elemzőház is felfigyelt az ellentmondásra, abban azonban már eltérnek a vélemények, hogy ez egy nagyobb esés előszobája, vagy éppen egy későbbi, szélesebb körű felpattanás alapja lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mi lesz veled, ezüst?
Néhány napja még úgy tűnt, hogy eljöhet a sokak által várt fordulat a nemesfémeknél, ezt követően azonban sorra, több irányból kapta a rosszabbnál rosszabb híreket a piac. Mostani elemzésünkben az ezüstpiacot vesszük górcső alá, és megnézzük, hogy mi várhat a következő időszakban a fémre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Az inflációs adat előtt a kivárásé lehet a főszerep.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,94 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,41 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Szerdán sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai NBS és RatingDog szeptemberi beszerzésimenedzser-indexei jelennek meg, majd a német augusztusi kiskereskedelmi forgalom, valamint az export- és importárak következnek. Európában a francia, az olasz és a német szeptemberi inflációra figyelhetünk, a német országos közlést tartományi adatok előzik meg. Délután az amerikai második negyedéves GDP felülvizsgált becslése, a háztartások augusztusi jövedelmi és fogyasztási adatai, valamint a Fed által kiemelten figyelt PCE-infláció érkezik. Utóbbi lehet a nap legfontosabb piacmozgató közlése.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 24,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 73,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 349,92
|-0,3%
|-1,0%
|-4,1%
|6,8%
|10,9%
|49,3%
|S&P 500
|7 670,84
|-0,2%
|-1,2%
|-0,5%
|12,1%
|15,2%
|76,0%
|Nasdaq
|30 339,33
|0,2%
|-1,3%
|3,1%
|20,2%
|23,3%
|105,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 481,27
|-0,6%
|0,7%
|-1,4%
|30,1%
|45,4%
|121,6%
|Hang Seng
|24 523,57
|-0,5%
|-2,2%
|-4,1%
|-4,3%
|-7,9%
|-0,6%
|CSI 300
|4 345,21
|0,1%
|-4,4%
|-5,7%
|-6,1%
|-5,9%
|-10,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 399,21
|0,1%
|-0,7%
|-4,4%
|3,7%
|7,0%
|65,3%
|CAC
|8 035,87
|-0,5%
|-1,5%
|-4,3%
|-1,4%
|2,0%
|22,5%
|FTSE
|10 636,71
|-0,5%
|-0,7%
|-1,7%
|7,1%
|14,4%
|49,6%
|FTSE MIB
|51 804,94
|0,1%
|-0,6%
|-1,5%
|15,3%
|21,7%
|101,3%
|IBEX
|19 517,5
|-0,4%
|-1,2%
|-2,6%
|12,8%
|27,4%
|119,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 128,91
|-1,4%
|-2,8%
|-2,3%
|32,5%
|48,2%
|182,9%
|ATX
|6 934,55
|-1,1%
|0,2%
|2,2%
|30,2%
|49,2%
|90,0%
|PX
|2 694,33
|-1,0%
|-1,8%
|-4,0%
|0,3%
|15,3%
|104,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 800
|-0,7%
|-4,5%
|-4,8%
|24,8%
|50,8%
|146,5%
|Mol
|5 050
|-3,4%
|-1,2%
|0,0%
|71,8%
|83,0%
|99,0%
|Richter
|12 330
|-0,6%
|-2,1%
|-7,8%
|25,0%
|26,8%
|46,3%
|Magyar Telekom
|2 540
|-0,8%
|-0,3%
|1,4%
|41,7%
|40,8%
|501,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,16
|-3,2%
|-0,3%
|13,7%
|67,9%
|49,6%
|28,2%
|Brent
|105,32
|0,0%
|5,9%
|17,8%
|73,1%
|54,9%
|33,8%
|Arany
|4 162,26
|1,0%
|-4,0%
|-8,7%
|-3,8%
|8,8%
|140,4%
|Devizák
|EURHUF
|367,1250
|-0,3%
|1,3%
|0,6%
|-4,4%
|-6,2%
|2,0%
|USDHUF
|323,7434
|0,0%
|2,2%
|3,1%
|-1,0%
|-3,0%
|4,4%
|GBPHUF
|428,1750
|0,0%
|1,5%
|0,4%
|-2,8%
|-4,5%
|2,7%
|EURUSD
|1,1340
|-0,2%
|-0,9%
|-2,4%
|-3,4%
|-3,3%
|-2,4%
|USDJPY
|157,5450
|0,0%
|0,2%
|-1,5%
|0,5%
|6,0%
|40,8%
|GBPUSD
|1,3216
|-0,3%
|-1,0%
|-2,6%
|-1,7%
|-1,5%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 629,44
|0,2%
|-3,0%
|7,4%
|-5,7%
|-26,9%
|101,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,25
|0,3%
|6,0%
|11,2%
|26,1%
|27,2%
|241,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,59
|-0,8%
|4,7%
|10,8%
|25,5%
|34,8%
|-1 785,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,92
|-0,4%
|4,3%
|5,0%
|-13,8%
|-14,2%
|79,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: hernan4429
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