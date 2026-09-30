Esett a Mol és az OTP

A magyar tőzsde több mint 1 százalékos mínuszban zárta a szerdai kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol húzták ma lefelé a magyar indexet.

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Ma a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,3 százalékkal, utóbbié 0,2 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esik, előbbi 1,5, utóbbi 2,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a Gránit Bank és az Appeninn teljesített, előbbi 5,7, utóbbi 5,4 százalékot erősödött, a sor végén a Zwack állt 10,2 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 41,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Gránit Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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