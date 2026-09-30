22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Esett a Mol és az OTP
Üzlet

Esett a Mol és az OTP

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar tőzsde több mint 1 százalékos mínuszban zárta a szerdai kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol húzták ma lefelé a magyar indexet.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,3 százalékkal, utóbbié 0,2 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esik, előbbi 1,5, utóbbi 2,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a Gránit Bank és az Appeninn teljesített, előbbi 5,7, utóbbi 5,4 százalékot erősödött, a sor végén a Zwack állt 10,2 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 41,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Gránit Bank részvénye is.

Még több Üzlet

Itt a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a piaci reakciókat

A kihívások ellenére tartja stratégiáját az AutoWallis

Újfajta lakásbiztosítási modell jelent meg Magyarországon, a helyreállítást is megszervezik

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Gránit Bank: új részletek derültek ki Tiborcz István részvényeladásáról

Döntöttek: kikerül a BUX-indexből a Zwack

Szerbia ismét hosszabbított a Gazprommal, negyedévről negyedévre tologatják a gázalkut

Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Itt a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a piaci reakciókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility