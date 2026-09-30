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Ingyenes Mol Bubi-használatot kapnak a budapesti tömegközlekedők
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Ingyenes Mol Bubi-használatot kapnak a budapesti tömegközlekedők

MTI
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Havi tíz alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a Mol Bubit azok, akiknek a BudapestGO alkalmazásban vásárolt, legalább harmincnapos bérletük van - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők Mol Bubi-kuponokat igényelhetnek, amelyekkel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után

tíz, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak.

A negyedéves bérlettel rendelkezők három egymást követő hónapban, az éves bérletesek pedig tizenkét hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A kuponokat a felhasználók e-mailben kapják meg, és a regisztrációtól számítva 30 napig használhatják fel - írták.

A BKK közölte azt is, hogy a Mol Bubi hálózata szeptember közepétől több mint négyszáz új, a kerékpárok felvételére és leadásár szolgáló Mobi-ponttal bővült.

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