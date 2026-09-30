Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 636, illetve 709 forint literenként.

Ezzel már több mint egy hete lényegében változatlan szinten alakulnak a hazai átlagárak.

A nemzetközi olajpiacon közben jelentős mozgás volt tapasztalható az elmúlt napokban. A Brent ára a 107 dollár feletti szintekről kedden több mint 2 százalékkal esett vissza, szerdán pedig 103 dollár körül alakult. Az olajár csökkenésében szerepet játszik, hogy a közel-keleti olajexport részben helyreállt, ugyanakkor a térségben továbbra is fennállnak az ellátással kapcsolatos kockázatok.

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