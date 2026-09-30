Itt a hét egyik legfontosabb adata - Mutatjuk a piaci reakciókat

A Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,4 százalékos pluszban van a nyitást követően. A Dow ezúttal alulteljesítő, 0,1 százalékos mínuszban van az index.

A tecnhológiai részvények számára különösen pozitív, hogy a piac a mai adatokat követően immáron nem áraz kamatemelést októberre, ugyanakkor több fontos közlés is érkezik még a héten, így a valószínűségek akár óráról órára is nagyban változhatnak.