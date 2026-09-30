Jön a hét egyik legfontosabb napja a tőzsdéken

A Boeing nyerte el az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztésére kiírt, 20 milliárd dollár értékű szerződést – jelentette be a Pentagon.

A repülőgépgyártó a Northrop Grummant előzte meg az F/A-XX névre keresztelt, hatodik generációs lopakodó vadászgépért folyó versenyben. A fejlesztési program keretében elsőként tesztgépek készülnek, hosszabb távon azonban a megrendelés értéke a sorozatgyártással és az esetleges külföldi megrendelésekkel akár több száz milliárd dollárra is emelkedhet.

Ez már a Boeing második nagy sikere a hatodik generációs vadászgépek piacán: tavaly a vállalatot választották ki az amerikai légierő új, F-47-es lopakodó vadászgépének fejlesztésére is.

A hírre a vállalat részvényei 3 százalékos pluszban nyithatnak szerdán.