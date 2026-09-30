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Jön a hét egyik legfontosabb napja a tőzsdéken
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Jön a hét egyik legfontosabb napja a tőzsdéken

Portfolio
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Tegnap óvatos felpattanást láthattunk Amerikában, ezt követően viszont Ázsiában felemás hangulatban telt ma reggel a kereskedés, Európában pedig a kivárásé lehet a főszerep, a piaci szereplők ugyanis a Fed által is kiemelten figyelt délután érkező amerikai PCE-inflációs adatra figyelni.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.  
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Hatalmas megrendelést nyert a Boeing

A Boeing nyerte el az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztésére kiírt, 20 milliárd dollár értékű szerződést – jelentette be a Pentagon.

A repülőgépgyártó a Northrop Grummant előzte meg az F/A-XX névre keresztelt, hatodik generációs lopakodó vadászgépért folyó versenyben. A fejlesztési program keretében elsőként tesztgépek készülnek, hosszabb távon azonban a megrendelés értéke a sorozatgyártással és az esetleges külföldi megrendelésekkel akár több száz milliárd dollárra is emelkedhet.

Ez már a Boeing második nagy sikere a hatodik generációs vadászgépek piacán: tavaly a vállalatot választották ki az amerikai légierő új, F-47-es lopakodó vadászgépének fejlesztésére is.

A hírre a vállalat részvényei 3 százalékos pluszban nyithatnak szerdán.

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Emelkedés a vezető börzéken, kis esés idehaza

A nyitást követően az angol FTSE 0,7, a német DAX 0,6, a francia CAC pedig 0,4 százalékos emelkedésben van.

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A szerdai kereskedés első perceiben a magyar tőzsde az alulteljesítők között van, a BUX mintegy 0,3 százalékot veszített értékéből.

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Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi

Van-e még értelme szedánokat gyártani, amikor szinte mindenki SUV-ban akar ülni? A BMW válasza egyértelmű igen, ki is hozták az új 3-as BMW-t, ami neueklassésodik, vagyis megkapja azokat a design elemeket, mint az összes többi új modell. Dingolfingba hívott minket a BMW, hogy részt vegyünk a globális premieren, amit azért bőven átitatott a költségcsökkentés. A németországi eseményen kiderült, hogy mi a különbség az elektromos és a benzines 3-as között, hogy kinek szánják, és kik fogják megvenni az új modellt.

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Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi
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Valami nincs rendben a tőzsdén, egyre nagyobb repedések látszanak a felszín alatt

A vezető amerikai részvényindexek alapján aligha gondolnánk, mekkora árfolyamesések zajlottak le a tőzsdéken az elmúlt hónapokban. Miközben néhány meghatározó vállalat tartja a piacot, egyre több részvény marad ki az emelkedésből, és szaporodnak a gyengeségre utaló jelek. Több nagy elemzőház is felfigyelt az ellentmondásra, abban azonban már eltérnek a vélemények, hogy ez egy nagyobb esés előszobája, vagy éppen egy későbbi, szélesebb körű felpattanás alapja lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Valami nincs rendben a tőzsdén, egyre nagyobb repedések látszanak a felszín alatt
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Mi lesz veled, ezüst?

Néhány napja még úgy tűnt, hogy eljöhet a sokak által várt fordulat a nemesfémeknél, ezt követően azonban sorra, több irányból kapta a rosszabbnál rosszabb híreket a piac. Mostani elemzésünkben az ezüstpiacot vesszük górcső alá, és megnézzük, hogy mi várhat a következő időszakban a fémre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Mi lesz veled, ezüst?
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Az inflációs adat előtt a kivárásé lehet a főszerep.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,94 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,41 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Szerdán sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai NBS és RatingDog szeptemberi beszerzésimenedzser-indexei jelennek meg, majd a német augusztusi kiskereskedelmi forgalom, valamint az export- és importárak következnek. Európában a francia, az olasz és a német szeptemberi inflációra figyelhetünk, a német országos közlést tartományi adatok előzik meg. Délután az amerikai második negyedéves GDP felülvizsgált becslése, a háztartások augusztusi jövedelmi és fogyasztási adatai, valamint a Fed által kiemelten figyelt PCE-infláció érkezik. Utóbbi lehet a nap legfontosabb piacmozgató közlése.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 24,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 73,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 349,92 -0,3% -1,0% -4,1% 6,8% 10,9% 49,3%
S&P 500 7 670,84 -0,2% -1,2% -0,5% 12,1% 15,2% 76,0%
Nasdaq 30 339,33 0,2% -1,3% 3,1% 20,2% 23,3% 105,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 481,27 -0,6% 0,7% -1,4% 30,1% 45,4% 121,6%
Hang Seng 24 523,57 -0,5% -2,2% -4,1% -4,3% -7,9% -0,6%
CSI 300 4 345,21 0,1% -4,4% -5,7% -6,1% -5,9% -10,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 399,21 0,1% -0,7% -4,4% 3,7% 7,0% 65,3%
CAC 8 035,87 -0,5% -1,5% -4,3% -1,4% 2,0% 22,5%
FTSE 10 636,71 -0,5% -0,7% -1,7% 7,1% 14,4% 49,6%
FTSE MIB 51 804,94 0,1% -0,6% -1,5% 15,3% 21,7% 101,3%
IBEX 19 517,5 -0,4% -1,2% -2,6% 12,8% 27,4% 119,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 147 128,91 -1,4% -2,8% -2,3% 32,5% 48,2% 182,9%
ATX 6 934,55 -1,1% 0,2% 2,2% 30,2% 49,2% 90,0%
PX 2 694,33 -1,0% -1,8% -4,0% 0,3% 15,3% 104,0%
Magyar blue chipek              
OTP 43 800 -0,7% -4,5% -4,8% 24,8% 50,8% 146,5%
Mol 5 050 -3,4% -1,2% 0,0% 71,8% 83,0% 99,0%
Richter 12 330 -0,6% -2,1% -7,8% 25,0% 26,8% 46,3%
Magyar Telekom 2 540 -0,8% -0,3% 1,4% 41,7% 40,8% 501,9%
Nyersanyagok              
WTI 96,16 -3,2% -0,3% 13,7% 67,9% 49,6% 28,2%
Brent 105,32 0,0% 5,9% 17,8% 73,1% 54,9% 33,8%
Arany 4 162,26 1,0% -4,0% -8,7% -3,8% 8,8% 140,4%
Devizák              
EURHUF 367,1250 -0,3% 1,3% 0,6% -4,4% -6,2% 2,0%
USDHUF 323,7434 0,0% 2,2% 3,1% -1,0% -3,0% 4,4%
GBPHUF 428,1750 0,0% 1,5% 0,4% -2,8% -4,5% 2,7%
EURUSD 1,1340 -0,2% -0,9% -2,4% -3,4% -3,3% -2,4%
USDJPY 157,5450 0,0% 0,2% -1,5% 0,5% 6,0% 40,8%
GBPUSD 1,3216 -0,3% -1,0% -2,6% -1,7% -1,5% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 83 629,44 0,2% -3,0% 7,4% -5,7% -26,9% 101,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,25 0,3% 6,0% 11,2% 26,1% 27,2% 241,2%
10 éves német állampapírhozam 3,59 -0,8% 4,7% 10,8% 25,5% 34,8% -1 785,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,92 -0,4% 4,3% 5,0% -13,8% -14,2% 79,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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