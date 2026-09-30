Ma érkezik az első dízeltámogatás, esik a dízelautók népszerűsége, itt a legnépszerűbb modellek listája

Jelentősen, közel 14 százalékkal esett vissza idén a használt dízelautók iránti kereslet, a kínálati átlagárak ugyanakkor enyhén emelkedtek. A piacot továbbra is a német márkák, ezen belül is a Volkswagen Passat uralja, miközben elindult a 20 ezer forintos állami dízeltámogatás első részletének automatikus kifizetése a jogosultak számára - közölte a hasznaltauto.hu.

A januártól augusztusig terjedő legfrissebb piaci adatok szerint az előző év azonos időszakához képest 13,8 százalékkal kevesebben kerestek használt dízelüzemű járműveket. Bár a kínálat is szűkült, a hirdetések száma ennél mérsékeltebben, mindössze 6 százalékkal esett vissza. A kereslet csökkenése ellenére az árak nem indultak lejtőnek,

a dízelautók kínálati átlagára ugyanis 1,3 százalékos emelkedéssel elérte a 4,78 millió forintot.

A piacon gazdát cserélő modellek főbb paraméterei egy év alatt szinte alig változtak, átlagéletkoruk jelenleg 13 év, a kilométerórák pedig átlagosan 226 ezer futott kilométert mutatnak.

A hazai vásárlók egyértelműen a német márkákat részesítik előnyben, a tíz legkeresettebb modellből nyolc ehhez a körhöz tartozik. A népszerűségi listát toronymagasan a Volkswagen Passat vezeti, amelyet a BMW X sorozata és a Skoda Octavia követ. A piaci szakértők szerint a Passat tartós sikerének titka a kiváló alkatrészellátásban, a magas futásteljesítmény jó tűrésében, valamint abban rejlik, hogy családi autóként és munkaeszközként egyaránt beválik. Az árakat tekintve a legolcsóbb alternatívát a Ford Focus kínálja a toplistán, míg a legmélyebben a BMW X-es modellek vásárlóinak kell a zsebükbe nyúlniuk.

Az autópiaci trendek mellett a mai nap,

2026. szeptember 30-a legfontosabb eseménye a dízelautósokat érintő új állami támogatás elindulása.

A Magyar Államkincstár a mai nappal kezdi meg az adómentes, összesen 20 ezer forintos juttatás első, 5000 forintos részletének folyósítását. A további kifizetésekre október 30-án, november 13-án és december 7-én kerül sor. Az összeget nem kell külön igényelni, azt a kincstár automatikusan utalja a jogosultak bankszámlájára, ennek hiányában pedig postai úton kézbesíti.

A támogatásra azok a magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők jogosultak, akik legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű, magyar rendszámmal rendelkező személyautó üzembentartói vagy tulajdonosai. Fontos kitétel, hogy a hibrid és a céges járművek után nem jár a támogatás, továbbá egy személy csak egyetlen autó után részesülhet a juttatásban. Mivel a támogatás a járműnyilvántartás adott napi állapotához kötődik,

a jelenleg zajló adásvételeket a kifizetés már nem befolyásolja.

Címlapkép forrása: Shutterstock