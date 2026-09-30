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Nem épül meg Magyarországon a kínai gyár, amely a BMW-nek és a Mercedesnek szállított volna be
Üzlet

Nem épül meg Magyarországon a kínai gyár, amely a BMW-nek és a Mercedesnek szállított volna be

MTI
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Nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyárat a kínai beruházó - jelentette be a KunlunChem Hungary Kft. a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy tiszteletben tartják Szolnok döntését,

a cég számára fontos a helyi közösség véleménye és a kölcsönös bizalom.

Rost Andrea, a térség tiszás országgyűlési képviselője szerdán a bejelentésre reagálva a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Szolnok hangja célba ért.

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A politikus idézte Magyar Péter miniszterelnököt, aki országjárásának szolnoki állomásán azt mondta: "amíg Tisza-kormány van, addig nem lesz elektrolitgyár Szolnokon".

Hosszú hónapok óta foglalkoztatja ez az ügy a várost és a térséget. Sokan kérdeztek, tiltakoztak, petíciót írtak alá, és elmondták a véleményüket - fűzte hozzá Rost Andrea. Azt írta, képviselőként kezdettől minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozott, hogy egyértelművé váljon, Szolnok és a térség lakói nem kérnek ebből a beruházásból.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a Facebook-oldalán közölte: a KunlunChem bejelentésével "

véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban Orbán emberei, köztük Szalay Ferenccel és társaival

"Azt hitték, sikerül átverniük egy egész várost. Azt hitték, hogy újdonsült polgármesterként nem látom át, mire készülnek. Tévedtek" - fogalmazott. Felidézte, hogy lakossági fórumokat szerveztek és kimondták: senki sem dönthet Szolnok lakóinak életéről "a fejük felett".

A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokra tervezett beruházását 2025 márciusában jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég a negyvenmilliárd forintos beruházással felépülő első európai üzemében száznegyven új munkahely létesítését ígérte.

Szolnok polgármestere az áprilisi parlamenti választás után, 2026. május 18-án fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz azzal a kéréssel, hogy kezdeményezze a város külterületére tervezett ipari park kiemelt beruházási besorolásának visszavonását, illetve támogassa az oda tervezett elektrolitgyár létesítésének tilalmát. A polgármester azt is jelezte, hogy a gyár megépítését már a szolnoki fideszes közgyűlési többség sem támogatja.

A lakossági tiltakozás és a szolnoki közgyűlés döntése után - amely szerint nem támogatják az akkumulátoripari beruházásokat - a kínai beruházó májusban egyeztetésre hívta a szolnokiakat. A KunlunChem a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozik, magyarországi üzeme

a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lett volna.

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