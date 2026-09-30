Opus Global: tovább gyengélkedik az építőipar, a többi üzletág viszont szépen teljesít

Minden szinten csökkenésről számolt be az Opus Global a második negyedévre ma reggel közzétett gyorsjelentésében: a bevétel kisebb mértékben esett, a működés legfontosbab mutatója, az EBITDA viszont több mint 10 százalékkal csökkent az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. A pénzügyi műveletek eredménye is elmaradt 2026 második negyedévében a bázisidőszakitól, ennek megfelelően az adózott eredmény nagyobb mértékben esett.
|A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft)
|2Q 25
|2Q 26
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|113,1
|108,2
|-4,4%
|EBITDA
|22,3
|20,0
|-10,1%
|EBITDA-marzs
|19,7%
|18,5%
|-1,2pp
|adózott eredmény
|8,0
|1,9
|-76,5%
|adózott eredmény-marzs
|7,1%
|1,7%
|-5,4pp
|teljes átfogó jövedelem
|7,6
|-0,2
|-
|Forrás: Opus, Portfolio
A vállalatcsoport konszolidált szinten megőrizte nyereséges működését annak ellenére, hogy a vizsgált időszak piaci folyamatai – többek között az energia- és alapanyagárak alakulása – az összes működési bevételt és a működési költségeket egyaránt kedvezőtlenül befolyásolták – áll a cég féléves jelentésében.
A főbb negyedéves számok
A cégcsoport működési bevétele 4,4 százalékkal csökkent a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről, negyedév/negyedév alapon azonban kis javulás látszik.
Az EBITDA a 2025 második negyedévi 22 milliárd forintról 20 milliárd forintra csökkent.
Ez 18,5 százalékos EBITDA-marzsnak felel meg.
A negydéves adózott eredmény a negyedére csökkent az egy évvel korábbi szintről.
A féléves számok
Féléves szinten 212 milliárd forintos bevételt könyvelt el az Opus Global 2026 január-júniusi időszakában, ami 9 százalékos csökkenés év/év alapon. Az EBITDA közel az ötödével csökkent, az adózott eredmény pedig a bázisidőszaki 21 milliárd forintról 16 milliárdra esett.
|A főbb eredménysorok féléves alakulása (mrd Ft)
|1H 25
|1H 26
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|233,6
|212,0
|-9,2%
|EBITDA
|56,1
|45,7
|-18,6%
|EBITDA-marzs
|24,0%
|21,5%
|-2,5pp
|adózott eredmény
|21,2
|16,3
|-23,2%
|teljes átfogó jövedelem
|19,4
|12,9
|-33,5%
|Forrás: Opus, Portfolio
Tovább gyengélkedik az építőipar
A bevétel és az EBITDA csökkenéséért elsősorban az építőipari szegmens felel,
amit a többi üzletág növekedése részben ellensúlyozott.
Az építőipar szegmens teljesítményét 2026 első félévében a kisebb projektszám, a folyamatban lévő alacsonyabb projektérték, és a kivitelezési munkák eltérő készültségi szintje határozta meg. Az üzletág számára az első negyedév volt kedvezőtlen, és az év elejéhez képest a második negyedévben már javulás látszik, így az első negyedévi negatív EBITDA ellenére a félévet már pozitív eredménnyel zárta a szegmens. A szegmens struktúrájának racionalizálása folytatódott, a Mészáros és Mészáros Zrt. kiválásos szétválása 2026. április 1-jén lezárult, és ezzel létrejött az Opus Global 100 százalékos tulajdonában álló Opus-M Tanácsadó Kft., amely a vagyonkezelés szegmensbe került integrálásra - közölte a cég.
Az energetika szegmens az Opus Csoport legnagyobb súlyát képviselő üzletága és első számú profit drivere lett mostanra. A második negyedévben a szegmens bevétele kisebb mértékben, 2 százalékkal emelkedett, az EBITDA viszont több mint 22 százalékkal ugrott meg év/év alapon.
Az élelmiszeripari szegmens negyedéves növekedése a magasabb termelési és értékesítési volumenhez, és a termékmix tudatos optimalizálásához, valamint a Viresol Kft. második negyedévi teljesítményéhez köthető. A szegmens eredményének javulásában szerepet játszik a Viresol szén-dioxid-kvóta-értékesítése is, a tranzakció bevételét a társaság a banki kötelezettségeinek visszafizetésére fordította. A Kall Ingredients Kft. teljesítményét továbbra is kedvezőtlenül érintette az alapanyag- és energiapiac alakulása, valamint a feldolgozott kukorica alacsonyabb minősége - áll a féléves jelentésben.
A turizmus szegmens szintén javuló bevételről számolt be, köszönhetően a Hunguest szállodák vendégéjszaka-növekedésének. Az EBITDA közel stagnált 2025 második negyedévéhez képest.
Az árfolyam
Az Opus Global részvényei nagyot estek idén, március elején indult be különösen a papírok mélyrepülése, a parlamenti választásokhoz közeledve. Az év eleje óta közel 50 százalékkal értékelődött le a papír, miközben a BUX index történelmi csúcsokat döntöget.
Címlapkép forrása: Portfolio
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