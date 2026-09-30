Opus Global: tovább gyengélkedik az építőipar, a többi üzletág viszont szépen teljesít

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Minden szinten csökkenésről számolt be az Opus Global a második negyedévre ma reggel közzétett gyorsjelentésében: a bevétel kisebb mértékben esett, a működés legfontosbab mutatója, az EBITDA viszont több mint 10 százalékkal csökkent az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. A pénzügyi műveletek eredménye is elmaradt 2026 második negyedévében a bázisidőszakitól, ennek megfelelően az adózott eredmény nagyobb mértékben esett.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 2Q 25 2Q 26 változás (év/év) összes működési bevétel 113,1 108,2 -4,4% EBITDA 22,3 20,0 -10,1% EBITDA-marzs 19,7% 18,5% -1,2pp adózott eredmény 8,0 1,9 -76,5% adózott eredmény-marzs 7,1% 1,7% -5,4pp teljes átfogó jövedelem 7,6 -0,2 - Forrás: Opus, Portfolio

A vállalatcsoport konszolidált szinten megőrizte nyereséges működését annak ellenére, hogy a vizsgált időszak piaci folyamatai – többek között az energia- és alapanyagárak alakulása – az összes működési bevételt és a működési költségeket egyaránt kedvezőtlenül befolyásolták – áll a cég féléves jelentésében.

A főbb negyedéves számok

A cégcsoport működési bevétele 4,4 százalékkal csökkent a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről, negyedév/negyedév alapon azonban kis javulás látszik.

Az EBITDA a 2025 második negyedévi 22 milliárd forintról 20 milliárd forintra csökkent.

Ez 18,5 százalékos EBITDA-marzsnak felel meg.

A negydéves adózott eredmény a negyedére csökkent az egy évvel korábbi szintről.

A féléves számok

Féléves szinten 212 milliárd forintos bevételt könyvelt el az Opus Global 2026 január-júniusi időszakában, ami 9 százalékos csökkenés év/év alapon. Az EBITDA közel az ötödével csökkent, az adózott eredmény pedig a bázisidőszaki 21 milliárd forintról 16 milliárdra esett.

A főbb eredménysorok féléves alakulása (mrd Ft) 1H 25 1H 26 változás (év/év) összes működési bevétel 233,6 212,0 -9,2% EBITDA 56,1 45,7 -18,6% EBITDA-marzs 24,0% 21,5% -2,5pp adózott eredmény 21,2 16,3 -23,2% teljes átfogó jövedelem 19,4 12,9 -33,5% Forrás: Opus, Portfolio

Tovább gyengélkedik az építőipar

A bevétel és az EBITDA csökkenéséért elsősorban az építőipari szegmens felel,

amit a többi üzletág növekedése részben ellensúlyozott.

Az építőipar szegmens teljesítményét 2026 első félévében a kisebb projektszám, a folyamatban lévő alacsonyabb projektérték, és a kivitelezési munkák eltérő készültségi szintje határozta meg. Az üzletág számára az első negyedév volt kedvezőtlen, és az év elejéhez képest a második negyedévben már javulás látszik, így az első negyedévi negatív EBITDA ellenére a félévet már pozitív eredménnyel zárta a szegmens. A szegmens struktúrájának racionalizálása folytatódott, a Mészáros és Mészáros Zrt. kiválásos szétválása 2026. április 1-jén lezárult, és ezzel létrejött az Opus Global 100 százalékos tulajdonában álló Opus-M Tanácsadó Kft., amely a vagyonkezelés szegmensbe került integrálásra - közölte a cég.

Az energetika szegmens az Opus Csoport legnagyobb súlyát képviselő üzletága és első számú profit drivere lett mostanra. A második negyedévben a szegmens bevétele kisebb mértékben, 2 százalékkal emelkedett, az EBITDA viszont több mint 22 százalékkal ugrott meg év/év alapon.

Az élelmiszeripari szegmens negyedéves növekedése a magasabb termelési és értékesítési volumenhez, és a termékmix tudatos optimalizálásához, valamint a Viresol Kft. második negyedévi teljesítményéhez köthető. A szegmens eredményének javulásában szerepet játszik a Viresol szén-dioxid-kvóta-értékesítése is, a tranzakció bevételét a társaság a banki kötelezettségeinek visszafizetésére fordította. A Kall Ingredients Kft. teljesítményét továbbra is kedvezőtlenül érintette az alapanyag- és energiapiac alakulása, valamint a feldolgozott kukorica alacsonyabb minősége - áll a féléves jelentésben.

A turizmus szegmens szintén javuló bevételről számolt be, köszönhetően a Hunguest szállodák vendégéjszaka-növekedésének. Az EBITDA közel stagnált 2025 második negyedévéhez képest.

Az árfolyam

Az Opus Global részvényei nagyot estek idén, március elején indult be különösen a papírok mélyrepülése, a parlamenti választásokhoz közeledve. Az év eleje óta közel 50 százalékkal értékelődött le a papír, miközben a BUX index történelmi csúcsokat döntöget.

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Címlapkép forrása: Portfolio