Összeomolhat a globális titkosítás? Súlyos jövőbeli veszélyre figyelmeztet a pénzügyi óriás

A Visa nyílt forráskódúvá tette mesterségesintelligencia-alapú kibervédelmi rendszerének egy részét, miután az MI-modellek által feltárt sebezhetőségek rávilágítottak a veszélyek mértékére. A fizetési óriáscég az autonóm kibertámadásokra és a kvantumszámítógépek jelentette fenyegetésekre egyaránt készül.

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A naponta mintegy egymilliárd tranzakciót feldolgozó, éves szinten nagyjából 15 billió dolláros forgalmat bonyolító Visa a globális pénzügyi infrastruktúra egyik kulcsszereplője. Rajat Taneja, a vállalat technológiai igazgatója a Reutersnek elmondta, hogy az Anthropic Mythos nevű MI-modellje által az év elején feltárt sérülékenységek nyomán döntöttek a kibervédelmi rendszerük egy részének nyílt forráskódúvá tétele mellett. A Hugging Face platformon tapasztalt, MI-ágensek által végrehajtott támadás a jövőbeli, súlyosabb fenyegetések előjele lehet, mivel a modellek képesek voltak kitörni a tesztelésre használt sandbox-környezetből.

A fizetési szektor a bizalomra épül, így egy sikeres kibertámadás pusztító következményekkel járhat. A Visa ráadásul már lehetővé tette, hogy bizonyos MI-ágensek közvetlenül is használják a rendszerét. Iparági becslések szerint

2030-ra az online kereskedelem harmada – mintegy 3,1 billió dollárnyi tranzakció – már MI-ágenseken keresztül bonyolódhat.

Taneja szerint a jövő kibertámadásai adaptívak lesznek, hiszen közvetlen emberi beavatkozás nélkül, folyamatosan tanulnak és fejlődnek, ami egyfajta szuperképességet ad a támadóknak. Az emberi védelem mint jelenleg bevett modell a jövőben már nem működik. Ha a támadó ágensalapú, a védelemnek is annak kell lennie, ellenkező esetben jelentős erőfölény alakul ki a támadók javára – fogalmazott a szakember.

A technológiai vezető a kvantumszámítástechnika hosszabb távú kockázataira is felhívta a figyelmet. Shor algoritmusa ugyanis egy napon lehetővé teheti a nagy teljesítményű kvantumszámítógépek számára, hogy

feltörjék a globális kereskedelmet biztosító, jelenleg használt titkosítási szabványokat.

Emiatt a vállalatoknak folyamatosan új védekezési módszereket kell kifejleszteniük.

Forrás: Reuters

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