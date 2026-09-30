PwC: új működési modellt építenek a vállalatok pénzügyi vezetői, példátlanul nagy a költségcsökkentési nyomás rajtuk

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Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője

A nyári időszakban megkérdezett több mint száz hazai pénzügyi vezető (CFO) válaszaiból kiderül, hogy a külső bizonytalanságoktól való félelem az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A kedvezőtlen gazdasági környezetet és a túlszabályozottságot is jóval kevesebben látják kockázatosnak, mint korábban, bár a geopolitikai feszültségek és a szakemberhiány továbbra is aggodalomra adnak okot. A mindennapi működésben jelenleg a tervezés és az előrejelzés okozza a legnagyobb nehézséget, a következő egy-három év legfőbb feladatának pedig – a felmérés történetében először –

egyértelműen a költségcsökkentési nyomást nevezték meg a válaszadók.

A külső tényezők helyett a vállalatoknál egyértelműen előtérbe került a belső folyamatok modernizációja. A megkérdezettek több mint fele vett részt az elmúlt egy évben valamilyen átfogó digitalizációs, automatizációs vagy mesterséges intelligenciához kapcsolódó projektben, miközben a cégfelvásárlásokhoz kötődő feladatok aránya drasztikusan visszaesett.

Bár a generatív mesterséges intelligenciát használó pénzügyi csapatok aránya egy év alatt 50 százalékról 89 százalékra ugrott – leginkább a menedzsmentriporting és a tervezés területén –, a technológiától várt üzleti hatást egyelőre óvatosan ítélik meg.

A többség csupán 5 és 15 százalék közötti, vagy annál is kisebb hatékonyságjavulást, illetve költségcsökkenést vár a következő három évben.

A felmérés rámutat arra, hogy a kézzelfogható üzleti eredményekhez a technológia puszta tesztelésénél többre van szükség, elengedhetetlenek a jó minőségű adatok, az átgondolt folyamatok és azok a munkatársak, akik célzottan tudják használni az új eszközöket.

A fejlesztések gátja azonban sok esetben épp a kapacitáshiány, amely elsősorban az informatikai projektek támogatásánál, az ad hoc feladatoknál és az elemzéseknél jelentkezik, nem pedig a hagyományos számviteli területeken. A pénzügyi csapatok legnagyobb erőssége továbbra is a klasszikus szakmai tudás, ugyanakkor komoly hiányosságok mutatkoznak a projektmenedzsment, az innováció, valamint az alkalmazkodóképesség terén.

Mivel a feladatok egyre összetettebbek és a belső képzések nem mindig követik az új igényeket, a szervezetek egyre gyakrabban vonnak be külső szakértőket az egyszerűbb automatizációs folyamatok kialakításába. Emellett

a válaszadók harmada számít arra, hogy a jövőben növekszik a szolgáltatóközpontok (SSC-k) szerepe,

amelyek a rutinfeladatok helyett egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű, adatelemzési tevékenységeket vehetik át. A modern pénzügyi osztályoktól ugyanis a vállalatok ma már nem csupán a pontos beszámolók elkészítését várják el, hanem azt is, hogy technológiai ismereteikkel és üzleti szemléletükkel aktívan támogassák a döntéshozatalt.

A kutatás legfontosabb megállapításai:

A költségnyomás lett az új első számú kihívás. A CFO-k a következő 1-3 év legnagyobb kihívásának a költségcsökkentési nyomást tartják, amely a felmérés történetében először került az első helyre (4,09 ponttal egy ötfokú skálán).

A CFO-k a következő 1-3 év legnagyobb kihívásának a költségcsökkentési nyomást tartják, amely a felmérés történetében először került az első helyre (4,09 ponttal egy ötfokú skálán). Az AI berobbant a pénzügyi területekre. A generatív AI-t használó pénzügyi csapatok aránya egy év alatt 50%-ról 89%-ra nőtt.

A generatív AI-t használó pénzügyi csapatok aránya egy év alatt 50%-ról 89%-ra nőtt. Már minden második vállalat digitalizálja a pénzügyi működését. A válaszadók 51%-a vett részt AI-, automatizációs vagy digitalizációs projektben az elmúlt egy évben.

A válaszadók 51%-a vett részt AI-, automatizációs vagy digitalizációs projektben az elmúlt egy évben. Látványosan csökkent a gazdasági pesszimizmus. A kedvezőtlen gazdasági környezetet kockázatként értékelők aránya 83%-ról 56%-ra esett vissza.

A kedvezőtlen gazdasági környezetet kockázatként értékelők aránya 83%-ról 56%-ra esett vissza. A tervezés továbbra is sok CFO-nak okoz fejfájást. A napi működésben a tervezés és előrejelzés jelenti a legnagyobb kihívást a pénzügyi szervezetek számára.

A napi működésben a tervezés és előrejelzés jelenti a legnagyobb kihívást a pénzügyi szervezetek számára. A projektekhez hiányzik a kapacitás. A pénzügyi vezetők 69%-a az informatikai projektek támogatásánál, 60%-a az ad hoc projektekben tapasztal erőforráshiányt.

A pénzügyi vezetők 69%-a az informatikai projektek támogatásánál, 60%-a az ad hoc projektekben tapasztal erőforráshiányt. Az AI már a riportokat is írja. A technológia legnagyobb arányban a menedzsmentriportingban terjedt el, ahol használata egy év alatt 34%-ról 51%-ra emelkedett.

A technológia legnagyobb arányban a menedzsmentriportingban terjedt el, ahol használata egy év alatt 34%-ról 51%-ra emelkedett. Nem elég a pénzügyi szakértelem. A fejlesztési prioritások élén a csapatok képességeinek erősítése áll, ezt a válaszadók 72%-a említette.

A fejlesztési prioritások élén a csapatok képességeinek erősítése áll, ezt a válaszadók 72%-a említette. Egyre többen vonnak be külső szakértőket. Az egyszerű automatizációk kialakításához külső segítséget igénybe vevő vállalatok aránya 18%-ról 35%-ra, az automatizálási lehetőségek azonosításához támogatást kérőké pedig 12%-ról 27%-ra nőtt.

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