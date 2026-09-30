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Rengeteg magyarnak landol ma 5000 forint a bankszámláján
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Rengeteg magyarnak landol ma 5000 forint a bankszámláján

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Megkezdődött a dízeltámogatás kifizetése: a Magyar Államkincstár már elutalta, a Posta pedig kézbesítette az első havi 5000 forintos összeget a jogosult 858 ezer embernek – derült ki Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

A kormány a megnövekedett üzemanyagárak miatt döntött a szeptembertől decemberig tartó időszakra vonatkozó, havi 5000 forintos támogatás bevezetéséről.

Egy átlagos magyar autós havonta nagyjából 50-60 litert tankol,

így a világpiaci árak emelkedése következtében a korábbi hatósági ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbség körülbelül havi 5000 forint többletterhet jelent a háztartásoknak. Az intézkedéssel a leginkább rászoruló autósok megemelkedett terheit kívánják enyhíteni.

Meg akarjuk védeni a magyar embereket egy olyan áremelkedés következményeitől, amelynek okai messze Magyarország határain kívül vannak

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– fogalmazott bejegyzésében a pénzügyminiszter, kiemelve, hogy a támogatás célja a működő és emberséges ország megteremtése mellett a biztonságos hazai üzemanyag-ellátás megőrzése is.

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A dízeltámogatás bevezetése a közgazdászszakmában ugyanakkor nem találkozott egyértelmű helyesléssel, Zsiday Viktor befektetési szakember például egyértelműen károsnak és elítélendőnek nevezte.

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Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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