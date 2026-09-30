Teljesen átalakulhat a fizetés az európaiak számára

Az új szervezet, az European Network for Payments (ENP) madridi székhellyel működik majd, és egy közös átjárhatósági központot (interoperability hub) üzemeltet, amely összekapcsolja a különböző nemzeti fizetési rendszereket. Az alapítók között szerepel a Bancomat, a Bizum, az EPI Company/Wero, a SIBS-MB WAY és a Vipps MobilePay, amelyek
összesen 13 európai országban vannak jelen, lefedve az EU és Norvégia lakosságának több mint 70 százalékát.
A lépés hátterében az áll, hogy a két amerikai fizetési óriás, a Visa és a Mastercard jelenleg az EU bankkártyás fizetéseinek közel kétharmadát bonyolítja. Az európai döntéshozók számára a fizetési szuverenitás kiemelt prioritássá vált, különösen a Trump-adminisztráció esetleges korlátozó intézkedései és a széttöredező világrend miatt, ami kockázatot jelent az amerikai fizetési infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében.
A hálózat az európai szabványokon és az azonnali, számlák közötti (account-to-account) fizetéseken alapuló, közös technikai és működési réteggel köti össze a meglévő rendszereket. A bevezetés szakaszosan történik. Első lépésben a határokon átnyúló személyközi (P2P) átutalások indulnak el, majd az e-kereskedelmi és a fizetési terminálokon (POS) történő tranzakciók következnek. A kezdeményezéshez a jövőben további európai fizetési rendszerek is csatlakozhatnak.
Az ENP az Európai Központi Bank digitális euró projektjével párhuzamosan halad. Míg az EKB 2029-re tervezi bevezetni a digitális eurót – amely lényegében egy jegybank által garantált, de magánvállalatok által üzemeltetett online pénztárca lenne –, addig a nemzeti rendszerek a saját hálózataik összekapcsolására összpontosítanak.
Forrás: Reuters
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