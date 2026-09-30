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Teljesen átalakulhat a fizetés az európaiak számára
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Teljesen átalakulhat a fizetés az európaiak számára

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Több mint 130 millió felhasználót kiszolgáló európai fizetési rendszerek – köztük a spanyol Bizum, az olasz Bancomat és a Wero – szerdán bejelentették, hogy közös vállalatot hoznak létre a határokon átnyúló fizetések lebonyolítására. A lépéssel tovább erősítik Európa azon törekvését, hogy csökkentse a Visa és a Mastercard dominanciáját. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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Az új szervezet, az European Network for Payments (ENP) madridi székhellyel működik majd, és egy közös átjárhatósági központot (interoperability hub) üzemeltet, amely összekapcsolja a különböző nemzeti fizetési rendszereket. Az alapítók között szerepel a Bancomat, a Bizum, az EPI Company/Wero, a SIBS-MB WAY és a Vipps MobilePay, amelyek

összesen 13 európai országban vannak jelen, lefedve az EU és Norvégia lakosságának több mint 70 százalékát.

A lépés hátterében az áll, hogy a két amerikai fizetési óriás, a Visa és a Mastercard jelenleg az EU bankkártyás fizetéseinek közel kétharmadát bonyolítja. Az európai döntéshozók számára a fizetési szuverenitás kiemelt prioritássá vált, különösen a Trump-adminisztráció esetleges korlátozó intézkedései és a széttöredező világrend miatt, ami kockázatot jelent az amerikai fizetési infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében.

A hálózat az európai szabványokon és az azonnali, számlák közötti (account-to-account) fizetéseken alapuló, közös technikai és működési réteggel köti össze a meglévő rendszereket. A bevezetés szakaszosan történik. Első lépésben a határokon átnyúló személyközi (P2P) átutalások indulnak el, majd az e-kereskedelmi és a fizetési terminálokon (POS) történő tranzakciók következnek. A kezdeményezéshez a jövőben további európai fizetési rendszerek is csatlakozhatnak.

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Az ENP az Európai Központi Bank digitális euró projektjével párhuzamosan halad. Míg az EKB 2029-re tervezi bevezetni a digitális eurót – amely lényegében egy jegybank által garantált, de magánvállalatok által üzemeltetett online pénztárca lenne –, addig a nemzeti rendszerek a saját hálózataik összekapcsolására összpontosítanak.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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