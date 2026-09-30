Terjed az AI az online vásárlásoknál is Magyarországon

A magyarok számára az online vásárlás a mindennapok részévé vált, a felnőtt lakosság többsége ugyanis legalább havonta rendel valamit az internetről. Bár a döntéseknél továbbra is az ár a legmeghatározóbb tényező, a kényelmes fizetés, a csomagautomaták használata és a megbízhatóság ma már alapelvárás. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vásárlás előtti tájékozódásban, ám az új technológiákkal szembeni teljes bizalom kiépülése még várat magára.

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A felnőtt lakosság 80 százaléka legalább havi szinten vásárol online, minden ötödik ember pedig hetente ad le rendelést. A vásárlók 95 százalékának a kedvező ár a legfontosabb, de ez önmagában már nem garantálja a sikert. A fogyasztók egyszerű és átlátható vásárlási folyamatot várnak el, 93 százalékuk igényli az egyértelmű tájékoztatást a termékekről és a pontos költségekről. Emellett a mobilos vásárlás is alapvetővé vált, hiszen

a felhasználók 64 százaléka okostelefonról fizeti ki a kosarának tartalmát.

A vásárlás előtti tájékozódásban még a hagyományos digitális csatornák vezetnek, a legtöbben ár-összehasonlító oldalakat, keresőmotorokat és vásárlói értékeléseket használnak. Érdekes trend azonban a mesterséges intelligencia térnyerése.

A vásárlók 18 százaléka már MI-alapú eszközöket, például a ChatGPT-t használja információgyűjtésre.

Ez meghaladja a közösségi médiás posztok és a hagyományos reklámok arányát. Bár a fiatalok nyitottabbak a technológiára, a kényes adatok átadása terén még vannak fenntartások, a magyarok mindössze 15 százaléka bízná rá a bankkártyaadatait egy MI-platformra a gyorsabb fizetés érdekében.

A fizetési szakasz az online vásárlás egyik legkritikusabb pontja. A válaszadók közel háromnegyede hagyott már félbe rendelést, leggyakrabban azért, mert meggondolta magát, vagy túl magasnak találta a szállítási díjat. Szintén gyakori ok, ha a vásárló nem találja meg az általa preferált fizetési módot. Bár az online bankkártyás fizetés és a digitális tárcák, mint az Apple Pay vagy a Google Pay a legnépszerűbbek, a bizalmatlanság még mindig jelen van. A vásárlók 57 százaléka tart a bankkártyaadatok megadásától, 45 százalékuk pedig attól fél, hogy nem kapja meg a kifizetett terméket. Emiatt az utánvét pozíciója továbbra is erős, az ezt választók kétharmada inkább kifizeti az utánvéti díjat, minthogy előre utaljon.

A logisztika terén egyértelmű átrendeződés figyelhető meg. A csomagautomaták átvették a vezetést a hagyományos házhoz szállítástól, a vásárlók 77 százaléka használja ezeket, és a többség ma már ezt a megoldást választja a legszívesebben. A szállítási feltételek olyannyira fontosak, hogy a vásárlók közel háromnegyede pártolt már át másik webáruházhoz egy kedvezőbb ajánlat miatt. Mivel a külföldi webshopokból rendelők 88 százaléka az alacsonyabb árak miatt dönt az import mellett, a hazai kereskedők elsősorban ingyenes szállítással, részletes termékleírásokkal, hiteles vásárlói véleményekkel és erős márkaépítéssel tudják felvenni velük a versenyt.

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