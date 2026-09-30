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Újfajta lakásbiztosítási modell jelent meg Magyarországon, a helyreállítást is megszervezik
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Újfajta lakásbiztosítási modell jelent meg Magyarországon, a helyreállítást is megszervezik

Portfolio
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A magyar háztartások felébe kellett műszaki szakembert hívni az elmúlt két évben, a megfelelő kivitelező megtalálása azonban komoly nehézséget jelent – derül ki egy friss, reprezentatív kutatásból. A válaszadók közel fele hónapok óta halogat valamilyen javítást, a munkák jelentős része pedig számla nélkül valósul meg. A helyzetre reagálva egy új lakásbiztosítási modell jelent meg a piacon, amely a kár kifizetésén túl a tényleges helyreállítást is átvállalja - számolt be a Pénzcentrum.

A Global Assistance és az Alfa Biztosító ezerfős felmérése szerint 2024 és 2026 között minden második magyar otthonban járt valamilyen szerelő. A legkeresettebbnek a villanyszerelők (41%), a vízszerelők (39%) és a gázszerelők (36%) bizonyultak.

A megfelelő szakember felkutatása ugyanakkor sokaknak okozott fejtörést: a megkérdezettek 17 százaléka egyáltalán nem talált alkalmas kivitelezőt, minden tizedik ügyfélnek pedig legalább öt mesteremberrel kellett egyeztetnie, mire valaki elvállalta a munkát. Bizonyos szakmákban – mint a tetőfedőknél, a kőműveseknél és az üvegeseknél – még ennél is rosszabb a helyzet.

Gyakori tapasztalat a kivitelezők eltűnése is. A válaszadók ötödét soha nem hívták vissza a megkeresés után, míg 32 százalékuknál a szerelő a helyszíni felmérés és az árajánlatadás után vált elérhetetlenné. Ha sikerül is megbízni valakit, a megrendelők mindössze 39 százaléka maradéktalanul elégedett a végeredménnyel. Általános jelenség, hogy

a kihívott szerelő az előző szakember hibás munkájára hivatkozik, ami tovább drágítja és elnyújtja a folyamatot.

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Bár egy átlagos javítás a felméréstől a befejezésig mintegy 40–45 napot vesz igénybe, a válaszadók 46 százalékának otthonában hónapok óta, 30 százalékuknál pedig több mint egy éve halmozódik valamilyen elmaradt javítás. A legtovább jellemzően a falrepedéseket hagyják figyelmen kívül, a halogatás viszont idővel a problémák súlyosbodásához és jóval magasabb költségekhez vezet. További kockázatot jelent a szürkegazdaság jelenléte: az ügyfelek 42 százaléka számla nélkül fizet az elvégzett munkáért, így

egy esetleges hiba esetén szinte lehetetlen érvényesíteni a garanciális igényeket.

A szakemberhiányra, a hosszú várakozási időkre és a megbízhatatlan minőségre reagálva az Alfa Biztosító egy új, aktív kárrendezést kínáló lakásbiztosítást vezetett be. A konstrukció lényege, hogy a 300 ezer és 5 millió forint közötti káreseményeknél a biztosító nem csupán a kártérítési összeget utalja ki, hanem megszervezi a teljes helyreállítást is. A munkát minősített szakemberek végzik, áfás számlával és garanciavállalással. A rendszer emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy az egymillió forintot meghaladó épületkárok esetén a helyreállítást energetikai korszerűsítéssel – például napelem vagy hőszivattyú telepítésével – kössék össze.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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