Ütik az OTP-t, június óta nem látott mélyponton az árfolyam!

Az OTP árfolyama már 2 százalékos mínuszban van a szerdai kereskedésben, ezzel pedig egészen június 12-e óta nem látott mélypontra esett a bankpapír.

A héten ezzel már közel 7 százalékot veszített értékéből a részvény, a befektetők azt követően kezdték el adni a részvényt a hét elején, hogy az oroszországi kivonulásról érkeztek hírek.