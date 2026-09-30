Ütik az OTP-t, június óta nem látott mélyponton az árfolyam!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Szintet lép a Vertikal Group a tőzsdén
A Vertikal Group tőzsdei szeptember 30-tól a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacának Standard kategóriájában folytatja kereskedését - közölte a Budapesti Értéktőzsde.
Nagy mozgás készül a tőzsde egyik legolcsóbb részvényében - Most érdemes nagyon figyelni!
Van egy részvény, amely most az egyik legolcsóbb a piacon, hamarosan pedig nagy lendületet kaphat az árfolyama. Az erős fundamentumok mellé ráadásul erős technikai kép is társul, így most különösen jól járhat az, aki résen van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Június óta nem látott mélyponton az OTP
Az OTP árfolyama már 2 százalékos mínuszban van a szerdai kereskedésben, ezzel pedig egészen június 12-e óta nem látott mélypontra esett a bankpapír.
A héten ezzel már közel 7 százalékot veszített értékéből a részvény, a befektetők azt követően kezdték el adni a részvényt a hét elején, hogy az oroszországi kivonulásról érkeztek hírek.
Hatalmas megrendelést nyert a Boeing
A Boeing nyerte el az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztésére kiírt, 20 milliárd dollár értékű szerződést – jelentette be a Pentagon.
A repülőgépgyártó a Northrop Grummant előzte meg az F/A-XX névre keresztelt, hatodik generációs lopakodó vadászgépért folyó versenyben. A fejlesztési program keretében elsőként tesztgépek készülnek, hosszabb távon azonban a megrendelés értéke a sorozatgyártással és az esetleges külföldi megrendelésekkel akár több száz milliárd dollárra is emelkedhet.
Ez már a Boeing második nagy sikere a hatodik generációs vadászgépek piacán: tavaly a vállalatot választották ki az amerikai légierő új, F-47-es lopakodó vadászgépének fejlesztésére is.
A hírre a vállalat részvényei 3 százalékos pluszban nyithatnak szerdán.
Emelkedés a vezető börzéken, kis esés idehaza
A nyitást követően az angol FTSE 0,7, a német DAX 0,6, a francia CAC pedig 0,4 százalékos emelkedésben van.
A szerdai kereskedés első perceiben a magyar tőzsde az alulteljesítők között van, a BUX mintegy 0,3 százalékot veszített értékéből.
Bemutatták a legújabb BMW-t - A dizájn megosztó, a tét nem kicsi
Van-e még értelme szedánokat gyártani, amikor szinte mindenki SUV-ban akar ülni? A BMW válasza egyértelmű igen, ki is hozták az új 3-as BMW-t, ami neueklassésodik, vagyis megkapja azokat a design elemeket, mint az összes többi új modell. Dingolfingba hívott minket a BMW, hogy részt vegyünk a globális premieren, amit azért bőven átitatott a költségcsökkentés. A németországi eseményen kiderült, hogy mi a különbség az elektromos és a benzines 3-as között, hogy kinek szánják, és kik fogják megvenni az új modellt.
Valami nincs rendben a tőzsdén, egyre nagyobb repedések látszanak a felszín alatt
A vezető amerikai részvényindexek alapján aligha gondolnánk, mekkora árfolyamesések zajlottak le a tőzsdéken az elmúlt hónapokban. Miközben néhány meghatározó vállalat tartja a piacot, egyre több részvény marad ki az emelkedésből, és szaporodnak a gyengeségre utaló jelek. Több nagy elemzőház is felfigyelt az ellentmondásra, abban azonban már eltérnek a vélemények, hogy ez egy nagyobb esés előszobája, vagy éppen egy későbbi, szélesebb körű felpattanás alapja lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mi lesz veled, ezüst?
Néhány napja még úgy tűnt, hogy eljöhet a sokak által várt fordulat a nemesfémeknél, ezt követően azonban sorra, több irányból kapta a rosszabbnál rosszabb híreket a piac. Mostani elemzésünkben az ezüstpiacot vesszük górcső alá, és megnézzük, hogy mi várhat a következő időszakban a fémre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Az inflációs adat előtt a kivárásé lehet a főszerep.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,09 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,94 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,41 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Szerdán sűrű lesz a naptár: hajnalban a kínai NBS és RatingDog szeptemberi beszerzésimenedzser-indexei jelennek meg, majd a német augusztusi kiskereskedelmi forgalom, valamint az export- és importárak következnek. Európában a francia, az olasz és a német szeptemberi inflációra figyelhetünk, a német országos közlést tartományi adatok előzik meg. Délután az amerikai második negyedéves GDP felülvizsgált becslése, a háztartások augusztusi jövedelmi és fogyasztási adatai, valamint a Fed által kiemelten figyelt PCE-infláció érkezik. Utóbbi lehet a nap legfontosabb piacmozgató közlése.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 24,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 73,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 349,92
|-0,3%
|-1,0%
|-4,1%
|6,8%
|10,9%
|49,3%
|S&P 500
|7 670,84
|-0,2%
|-1,2%
|-0,5%
|12,1%
|15,2%
|76,0%
|Nasdaq
|30 339,33
|0,2%
|-1,3%
|3,1%
|20,2%
|23,3%
|105,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 481,27
|-0,6%
|0,7%
|-1,4%
|30,1%
|45,4%
|121,6%
|Hang Seng
|24 523,57
|-0,5%
|-2,2%
|-4,1%
|-4,3%
|-7,9%
|-0,6%
|CSI 300
|4 345,21
|0,1%
|-4,4%
|-5,7%
|-6,1%
|-5,9%
|-10,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 399,21
|0,1%
|-0,7%
|-4,4%
|3,7%
|7,0%
|65,3%
|CAC
|8 035,87
|-0,5%
|-1,5%
|-4,3%
|-1,4%
|2,0%
|22,5%
|FTSE
|10 636,71
|-0,5%
|-0,7%
|-1,7%
|7,1%
|14,4%
|49,6%
|FTSE MIB
|51 804,94
|0,1%
|-0,6%
|-1,5%
|15,3%
|21,7%
|101,3%
|IBEX
|19 517,5
|-0,4%
|-1,2%
|-2,6%
|12,8%
|27,4%
|119,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 128,91
|-1,4%
|-2,8%
|-2,3%
|32,5%
|48,2%
|182,9%
|ATX
|6 934,55
|-1,1%
|0,2%
|2,2%
|30,2%
|49,2%
|90,0%
|PX
|2 694,33
|-1,0%
|-1,8%
|-4,0%
|0,3%
|15,3%
|104,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 800
|-0,7%
|-4,5%
|-4,8%
|24,8%
|50,8%
|146,5%
|Mol
|5 050
|-3,4%
|-1,2%
|0,0%
|71,8%
|83,0%
|99,0%
|Richter
|12 330
|-0,6%
|-2,1%
|-7,8%
|25,0%
|26,8%
|46,3%
|Magyar Telekom
|2 540
|-0,8%
|-0,3%
|1,4%
|41,7%
|40,8%
|501,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,16
|-3,2%
|-0,3%
|13,7%
|67,9%
|49,6%
|28,2%
|Brent
|105,32
|0,0%
|5,9%
|17,8%
|73,1%
|54,9%
|33,8%
|Arany
|4 162,26
|1,0%
|-4,0%
|-8,7%
|-3,8%
|8,8%
|140,4%
|Devizák
|EURHUF
|367,1250
|-0,3%
|1,3%
|0,6%
|-4,4%
|-6,2%
|2,0%
|USDHUF
|323,7434
|0,0%
|2,2%
|3,1%
|-1,0%
|-3,0%
|4,4%
|GBPHUF
|428,1750
|0,0%
|1,5%
|0,4%
|-2,8%
|-4,5%
|2,7%
|EURUSD
|1,1340
|-0,2%
|-0,9%
|-2,4%
|-3,4%
|-3,3%
|-2,4%
|USDJPY
|157,5450
|0,0%
|0,2%
|-1,5%
|0,5%
|6,0%
|40,8%
|GBPUSD
|1,3216
|-0,3%
|-1,0%
|-2,6%
|-1,7%
|-1,5%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|83 629,44
|0,2%
|-3,0%
|7,4%
|-5,7%
|-26,9%
|101,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,25
|0,3%
|6,0%
|11,2%
|26,1%
|27,2%
|241,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,59
|-0,8%
|4,7%
|10,8%
|25,5%
|34,8%
|-1 785,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,92
|-0,4%
|4,3%
|5,0%
|-13,8%
|-14,2%
|79,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: hernan4429
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