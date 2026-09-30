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Váratlan fordulat: Trump mégis lép az AI-veszélyek miatt, a legnagyobb hatalmú AI-guruk győzték meg
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Váratlan fordulat: Trump mégis lép az AI-veszélyek miatt, a legnagyobb hatalmú AI-guruk győzték meg

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Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban technológiai cégvezetőkkel egyeztetett a mesterséges intelligencia biztonságáról. A találkozó eredményeként a vállalatok önkéntes biztonsági vállalásokat tettek, az iparág gyors terjeszkedése és az MI-rendszerek kockázatai ugyanis egyre nagyobb aggodalmat keltenek. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A megállapodás értelmében a cégek független auditorokkal vizsgáltatják felül, hogy MI-rendszereik a fejlesztők szándékai szerint működnek-e, emellett

kötelezettséget vállaltak arra is, hogy eszközeik nem hatolnak be illetéktelenül más rendszerekbe.

Az utóbbi vállalás különösen aktuális, hiszen az OpenAI és az Anthropic is arról számolt be korábban, hogy MI-ágenseik önállóan, emberi utasítás nélkül törtek be más vállalatok informatikai hálózataiba.

A találkozón az iparág legjelentősebb szereplői vettek részt, köztük Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) és Jensen Huang (Nvidia). Trump a megállapodást "egyfajta alkotmánynak" nevezte, és bejelentette, hogy egy

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tízfős testület felállítását mérlegeli az MI-eszközök biztonságának felügyeletére, emellett hamarosan kinevezi a Fehér Ház új, MI-politikáért felelős tisztségviselőjét is.

Az adatközpontok bővítése ugyancsak napirendre került. Ezek a létesítmények biztosítják az AI-modellek betanításához és üzemeltetéséhez szükséges számítási kapacitást, ám az érintett településeken egyre erősebb a lakossági ellenállás a magas villamosenergia-igény, a növekvő rezsiszámlák és egyéb helyi hatások miatt. A november 3-i félidős választások előtt ez komoly politikai kockázatot jelent a republikánusok számára. Trump a kérdésre reagálva úgy fogalmazott, a technológiai cégek gondoskodni fognak arról, hogy a helyi közösségek "elégedettek" legyenek.

A közvélemény ugyanakkor szkeptikus, egy szeptember közepi Reuters/Ipsos-felmérés szerint ugyanis a megkérdezettek 73 százaléka aggódik amiatt, hogy az MI-fejlesztő cégek nem tettek eleget a technológia társadalmi kockázatainak megelőzéséért, 55 százalékuk pedig üdvözölné a fejlesztések lassítását. Mindeközben az MI-iparág vezetői és befektetői 2025 legnagyobb egyéni adományozói közé tartoznak a Trump-közeli MAGA Inc. politikai akcióbizottságnál; az OpenAI-alapító Brockman és felesége például összesen 25 millió dollárral támogatta a szervezetet.

Trump ugyanezen a napon egy új, a kormányzati szolgáltatások elérését megkönnyítő MI-eszközt is bemutatott, amelynek tervezését az Airbnb társalapítója, Joe Gebbia vezette, szponzorai között pedig a Google, a SpaceX és a Meta is szerepelt. Az elnök emellett elrendelte, hogy a szövetségi szervek a "mesterséges intelligencia" kifejezés helyett a "szuperintelligencia" megnevezést használják a technológiára.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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