A legendás tőzsdeguru szerint össze kellene omlaniuk a piacoknak az emberiség érdekében

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Burry keddi bejegyzésében arról írt, hogy

az emberiség érdekében a piacoknak alaposan be kellene zuhanniuk, megakadályozva ezzel az OpenAI és az Anthropic tőzsdei bevezetését.

Egy hozzászólónak válaszolva még élesebben fogalmazott, kijelentve, hogy a két vállalat több ezer milliárd dollárnyi tőkét szívhat fel, majd semmisíthet meg. A befektető korábban is többször párhuzamot vont az AI-részvények körüli eufória és az 1990-es évek végi dotkomlufi között.

Mindkét cég júniusban nyújtotta be bizalmasan a tőzsdei regisztrációs dokumentumait az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez, ám konkrét kibocsátási dátumot egyikük sem tűzött ki. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója jelezte, hogy a vállalat 2026-ban nem tervez tőzsdére lépni, miközben a cég egy 30 milliárd dolláros tőkebevonáson dolgozik, mintegy 1400 milliárd dolláros cégértékelés mellett. Az Anthropic esetében a legfrissebb értesülések novemberi tőzsdei bevezetésre és nagyjából 2000 milliárd dolláros cégértékre utalnak, bár sem az időzítés, sem a feltételek nem tekinthetők véglegesnek.

Az Anthropic legutóbbi pénzügyi adatai jól szemléltetik az AI-verseny hatalmas költségeit. A vállalat 2025-ben 4,6 milliárd dollár árbevételt ért el, miközben az üzemi vesztesége meghaladta a 8 milliárd dollárt, a jövőbeli számítási kapacitások biztosítására vállalt kötelezettségei pedig több száz milliárd dollárra rúgnak.

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