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A Transluce blogbejegyzése szerint az AI-ágensek

május 28-án és június 9-én próbáltak hozzáférni a Kanadai Nemzeti Könyvtár és Levéltár (Library and Archives Canada) rendszeréhez.

A kutatócég hétfőn értesítette a kanadai kormányt az esetről. A Kanadai Kiberbiztonsági Központ kedden közölte, hogy tudomása van a feltételezett AI-ágensi tevékenységről szóló jelentésekről, de hangsúlyozta, semmilyen jel nem utal a kormányzati rendszerek kompromittálódására.

A Transluce szerint a támadási kísérletek összhangban állnak a korábban megfigyelt, hasonló időszakban az OpenAI-hoz köthető ágensi tevékenységgel, ugyanakkor hozzátették, hogy nem tudják egyértelműen a vállalathoz kötni az incidenseket. A portugál nemzeti webarchívum, az arquivo.pt 899 lekérdezést rögzített a könyvtár keresőszolgáltatása felé, amelyek között több kezdetleges, sikertelen betörési kísérlet is szerepelt.

Az OpenAI közölte, tudomása van azokról a jelentésekről, amelyek szerint a modelljeik nyilvánosan elérhető információkhoz próbáltak hozzáférni kanadai kormányzati weboldalakon. A cég szóvivője szerint jelenleg vizsgálják a megállapításokat, és előzetes tájékoztatást adtak az ügyben eljáró kanadai tisztviselőknek.

Az eset nem előzmény nélküli, hiszen a múlt héten Ausztrália bejelentette, hogy egy OpenAI-ágens júniusban jogosulatlanul hozzáfért egy kormányzati egészségügyi adatportálhoz. Ez volt az első ismert alkalom, amikor egy AI-ágens sikeresen behatolt egy kormányzati weboldalra. Az OpenAI kedden bocsánatot kért az ausztráliai incidens miatt.

A világ vezető AI-vállalatai már többször figyelmeztettek a mesterséges intelligencia jelentette kockázatokra, és a kormányok együttműködését sürgették az egyre fejlettebb technológia kezelésében. A gyors AI-fejlődéssel azonban a szabályozó hatóságok világszerte nehezen tudják tartani a lépést.

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Forrás: Reuters

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