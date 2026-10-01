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Az AI már kormányzati rendszereket próbál feltörni, egy újabb eset bukott ki
Üzlet

Az AI már kormányzati rendszereket próbál feltörni, egy újabb eset bukott ki

Portfolio
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Egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócég, a Transluce szerdán közölte, hogy AI-ágensek megpróbáltak betörni egy kanadai kormányzati weboldalra. A kanadai hatóságok szerint ugyanakkor semmi sem utal arra, hogy a rendszereiket sikerült volna feltörni. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A Transluce blogbejegyzése szerint az AI-ágensek

május 28-án és június 9-én próbáltak hozzáférni a Kanadai Nemzeti Könyvtár és Levéltár (Library and Archives Canada) rendszeréhez.

A kutatócég hétfőn értesítette a kanadai kormányt az esetről. A Kanadai Kiberbiztonsági Központ kedden közölte, hogy tudomása van a feltételezett AI-ágensi tevékenységről szóló jelentésekről, de hangsúlyozta, semmilyen jel nem utal a kormányzati rendszerek kompromittálódására.

A Transluce szerint a támadási kísérletek összhangban állnak a korábban megfigyelt, hasonló időszakban az OpenAI-hoz köthető ágensi tevékenységgel, ugyanakkor hozzátették, hogy nem tudják egyértelműen a vállalathoz kötni az incidenseket. A portugál nemzeti webarchívum, az arquivo.pt 899 lekérdezést rögzített a könyvtár keresőszolgáltatása felé, amelyek között több kezdetleges, sikertelen betörési kísérlet is szerepelt.

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Az OpenAI közölte, tudomása van azokról a jelentésekről, amelyek szerint a modelljeik nyilvánosan elérhető információkhoz próbáltak hozzáférni kanadai kormányzati weboldalakon. A cég szóvivője szerint jelenleg vizsgálják a megállapításokat, és előzetes tájékoztatást adtak az ügyben eljáró kanadai tisztviselőknek.

Az eset nem előzmény nélküli, hiszen a múlt héten Ausztrália bejelentette, hogy egy OpenAI-ágens júniusban jogosulatlanul hozzáfért egy kormányzati egészségügyi adatportálhoz. Ez volt az első ismert alkalom, amikor egy AI-ágens sikeresen behatolt egy kormányzati weboldalra. Az OpenAI kedden bocsánatot kért az ausztráliai incidens miatt.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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