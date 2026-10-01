Az űrbe költözhet a Google mesterséges intelligenciája

Az indításra a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról kerül sor a SpaceX Transporter-18 jelű, személyzet nélküli küldetése keretében. A rakéta többek között a Planet Labs műholdjait szállítja, köztük egy olyan napelemes prototípust, amelybe a Google saját fejlesztésű tenzorfeldolgozó egységeit (TPU) építették be.

Ez lesz az első alkalom, hogy az Alphabet chipjeit alacsony Föld körüli pályán, éles körülmények között tesztelik.

A kísérlet az Alphabet Project Suncatcher nevű kezdeményezésének része, amelyet a Google 2025 novemberében mutatott be. A projekt célja egy megbízható, napenergiával működő űrbéli AI-számítási infrastruktúra kiépítése. Alacsony Föld körüli pályán a műholdak szinte folyamatosan közvetlen napsütésben működhetnek, így akár nyolcszor annyi napenergiát képesek termelni, mint a földfelszíni rendszerek – közölte az Alphabet. A vállalat hosszabb távon műholdkonstellációk összekapcsolásával tervezi a nagyobb AI-munkaterhelések kezelését.

A Google anyavállalata eddig a Kaliforniai Egyetem davisi campusán tesztelte a TPU-kat AI-feladatok végrehajtásával, azt azonban egyelőre nem tudni, hogyan teljesítenek majd a chipek az űr szélsőséges viszonyai között.

A SpaceX szintén saját űrbéli adatközpontok építését és üzembe helyezését tervezi. Ezek rajokban működő műholdakból állnának, amelyeket a cég redmondi telephelyén fejleszt, grafikus processzorokkal (GPU) és a Teslával közösen gyártott napelemekkel felszerelve. Elon Musk az idei évben úgy nyilatkozott, hogy az űrbéli adatközpontok jelentik majd a legolcsóbb megoldást az AI-modellek tanítására, és ez "két, legfeljebb három éven belül" valósággá válik. A SpaceX operatív igazgatója, Gwynne Shotwell szeptemberben pedig 2027-re ígérte az űrbéli szuperszámítógép telepítését.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a rakétaindítási kapacitások korlátozottak és költségesek, az űrbéli adatközpontoknak pedig ellen kell állniuk a szélsőséges hőmérsékletnek és a sugárzásnak, emellett az űrszemét is komoly kockázatot jelent. Az Alphabet jelentős befektető a SpaceX-ben – amelynek idén júniusi, rekordméretű tőzsdei bevezetése óta a részesedésének értéke meghaladja a 82 milliárd dollárt –, így a két vállalat szoros üzleti partneri viszonyban áll, miközben AI-részlegeik éles versenyben állnak egymással.

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