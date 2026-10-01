Bántja az erős forint a Pensum Groupot

3,7 milliárd forintra csökkent a Pensum Group első féléves árbevétele, ami 24 százalékos visszaesés 2025 azonos időszakához képest. A társaság teljesítményét elsősorban a forint erősödése és a vendégmunkások foglalkoztatásához szükséges engedélyek kiadásának leállítása nehezítette – magyarázta a bevételek csökkenését a cég.

A cég működési eredménye a bázisidőszaki 225 millió forintról kevesebb, mint 5 millió forintra csökkent. A vevői fizetési fegyelem romlása miatt a társaság egyes vevőköveteléseinek megtérülését is felülvizsgálta, és elszámolta a szükséges értékvesztést. A társaság adózott eredménye így a tavalyi 134 millió forintos nyereség után 77 millió forintos veszteséget mutatott az első félévben.

A Pensum Group féléves számai (millió Ft) 1H 2025 1H 2026 változás Árbevétel 4880,2 3715,1 -23,9% Értékesítés közvetéen költsége 4036,8 3161,7 -21,7% Üzleti tevékenység eredmnye 225,1 4,8 -97,9% Adózott eredmény 133,5 -76,9 -- EPS (Ft) 69,3 -39,9 -- Forrás: Pensum Group

A Pensum Group értékelése szerint a 2026-ban lezajlott választások alapvetően pozitívan alakítják át a vállalkozások üzleti környezetét. A társaság a kedvező változások közé sorolja a határozott euroatlanti elköteleződést, az európai uniós támogatásokhoz való hozzáférést, valamint a tisztességes piaci verseny feltételeinek megteremtése érdekében tett intézkedéseket. Ugyanakkor a forint jelentős erősödése, valamint több kormányzati döntés, így például a vendégmunkások foglalkoztatásához szükséges engedélyek kiadásának leállítása kedvezőtlenül érintette a társaság működését.

Hadházy Tamás, a Pensum Group Nyrt. igazgatóságának tagja az első féléves eredmény és a kilátások kapcsán elmondta, hogy a 2026-os év hátralévő részében a gazdasági növekedés lassulására, ennek következtében a munkaerő-kínálat bővülésére, valamint a béremelkedés ütemének mérséklődésére számít. Hozzátette, hogy az előrejelzést jelentős gazdasági és szabályozási bizonytalanság övezi, ami számottevő tervezési kockázatot jelent. Kiemelte, hogy a kialakult helyzetre, különösen az üzleti és szabályozási környezetet érintő bizonytalanságokra tekintettel a Pensum Group

felfüggesztette az akvizíciós lehetőségek felkutatását, illetve az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokat.

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