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Csúnyán elbántak a magyar tőzsdével, 6 százalék feletti mínuszban zárt az OTP
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Csúnyán elbántak a magyar tőzsdével, 6 százalék feletti mínuszban zárt az OTP

Portfolio
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Negatív a hangulat a nemzetközi tőzsdéken is, de a BUX a vezető európai részvényindexekhez képest is nagyot esett, elsősorban az OTP és a Mol esésének következtében.
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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 3,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a defenzív papírok, mint a Magyar Telekom 0,6 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Mol árfolyama 2,9 százalékkal került lejjebb, míg

az OTP árfolyama 6,4 százalékot zuhant a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva, óriási forgalommal.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 13,6 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,7 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 10,8 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 58,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Fajrul Islam

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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