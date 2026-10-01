A nemzetközi hitelminősítő elemzésében kedvezően értékeli a vállalatcsoport magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, kiterjedt saját infrastruktúráját és kiemelkedő készpénztermelő képességét. A Moody’s Ratings arra számít, hogy a holding megőrzi meghatározó piaci pozícióit, tovább javítja jövedelmezőségét és következetesen érvényesíti pénzügyi politikáját, építve a bizonyítottan eredményes adósságcsökkentési lépéseire is.

A Ba1 besorolás a befektetésre ajánlott sáv alatti legfelső fokozat.

A Moody’s értékelése a 4iG Távközlési Holding októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátásának előkészítése során készült

– áll a 4iG közleményében. A tranzakció egyik fő célja az akvizíciós hitelek refinanszírozása, illetve a forrásbevonás a holding további nemzetközi terjeszkedését is támogatná. A hitelminősítő a kibocsátani tervezett kötvényekhez szintén Ba1 besorolást rendelt.

A nemzetközi kötvénypiaci megjelenés szélesítheti a társaság finanszírozási lehetőségeit és csökkentheti a hazai banki forrásokra való támaszkodását – közölte a 4iG. A Moody’s értékelése szerint az akvizíciós hitelek tervezett kiváltása egyszerűsítheti az adósság lejárati szerkezetét.

A Moody’s a holding stratégiájának megvalósítását is kedvezően értékeli: az elemzés kiemeli a különböző vállalatok sikeres integrációjának képességét, a szinergiák érvényesítését és az ezekből származó értékteremtést. A magyar távközlési piac átalakulását az eredményes európai piaci konszolidáció egyik vezető példájaként említi, amely az ügyfelek és a részvényesek számára egyaránt előnyökkel jár.

A 4iG Távközlési Holding Magyarországon leányvállalatain keresztül – 2Connect, One Magyarország – a második legnagyobb integrált távközlési szolgáltató, Albániában és Montenegróban – ONE Albania, ONE Crna Gora – pedig piacvezető mobilszolgáltató. A Moody’s értékelése szerint ezeken a konszolidált piacokon a magas belépési korlátok és a vezetékes, illetve mobil szolgáltatások együttes kínálata is támogatja a társaság üzleti pozícióit.

A 4iG Távközlési Holding Magyarország és a Nyugat Balkán digitális gerincoszlopa: infrastruktúrája több mint 20 ezer kilométer kritikus infrastruktúrának minősülő gerinchálózatot, mintegy 900 távközlési tornyot, több mint 5000 bázisállomást és jelentős adatközponti kapacitásokat foglal magában. A hitelminősítő szerint a saját hálózatok, a visszatérő szerződéses bevételek és a hosszú távú nagykereskedelmi megállapodások javítják a pénztermelő képesség kiszámíthatóságát.

A Moody’s előrejelzése alapján a hitelminősítő saját módszertana szerint korrigált EBITDA-marzs 2026-ban megközelítőleg 35 százalék lehet, és 2030-ra 40 százalék közelébe emelkedhet. A javulást az átlagosan egy felhasználóra jutó árbevétel (ARPU) növekedése, az optikai hálózatok (FTTH) működési hatékonysága és különböző szinergiák támogathatják. Az elemzés a nagyobb hálózatfejlesztési beruházások lezárultával a szabad cash flow fokozatos erősödésével is számol.

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