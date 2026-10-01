Itt a bejelentés: megkapta a hivatalos amerikai engedélyt a Mol

A Mol csütörtökön hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy
2026. október 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról
– közölte a magyar olajvállalat.
Mi is ez a NIS-üzlet?
A mostani engedély valójában egy hónappal hosszabbítja meg annak az ügyletnek az időablakát, amin a Mol már több mint nyolc hónapja dolgozik. A magyar olajvállalat január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Nefttel a NIS-ben fennálló 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról. A tét nem kicsi, hiszen
a NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai üzemet, emellett több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal, valamint saját kutatás-termelési portfólióval is rendelkezik.
A tranzakció lezárásával a Mol lényegében a szerb olajpiac meghatározó integrált szereplőjének irányítását szerezné meg.
A pontos vételárat a Mol mindmáig nem hozta nyilvánosságra. Aleksandar Vučić szerb elnök január végén azt mondta, információi szerint a magyar társaság 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget ajánlott az 56 százalék körüli csomagért. A tranzakció ráadásul nem csak a Mol bevásárlása miatt alakítja át a tulajdonosi szerkezetet, hiszen a most még közel 30 százalékkal rendelkező szerb állam a júniusban a Mollal megkötött részvényesi megállapodás szerint további 5 százalékos részesedést vásárolhat a NIS-ben. Ennek pontos tranzakciós mechanizmusát nem hozták nyilvánosságra, így a Mol végleges tulajdoni hányada sem tekinthető még lezártnak.
A történet hátterében az amerikai szankciók állnak; Washington 2025 januárjában szankciós listára tette a Gazprom Neftet és annak szerb leányvállalatát, a NIS-t is, a korlátozások élesítését ezt követően hónapokon át halasztották, majd 2025 októberében ténylegesen életbe léptek.
Az Egyesült Államok lényegében azt várja el, hogy az orosz tulajdonosok kiszálljanak a stratégiai jelentőségű szerb olajvállalatból.
A Mol január óta többször kapott újabb és újabb OFAC-engedélyt a tárgyalások folytatására, miközben a NIS működéséhez is sorozatos amerikai mentességekre volt szükség. Júniusra a Mol már a szerb állammal is megállapodott a társaság jövőbeli irányításáról, az adásvételi szerződés véglegesítése és az amerikai jóváhagyás viszont még hátravan. A mostani, október 30-ig szóló engedély tehát azt jelzi, hogy a tranzakció továbbra is napirenden van, de az eredetileg már hónapokkal ezelőtt lezárni tervezett tárgyalások még mindig nem értek célba.
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